Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, AKP Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelecek.

Doların 4.50'yi aşmasıyla birlikte TCMB, gerekli adımların atılacağına dair bir mesaj yayınladı.



Bu mesajın ardından TCMB Başkanı Çetinkaya, AKP Genel Merkezi'ne geldi.



AKP Genel Merkezi'nde Başbakan Binali Yıldırım ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de bulunuyor.





Ayrıntılar gelecek....

