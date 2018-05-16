Doların 4.50'yi aşmasıyla birlikte TCMB, gerekli adımların atılacağına dair bir mesaj yayınladı.
Bu mesajın ardından TCMB Başkanı Çetinkaya, AKP Genel Merkezi'ne geldi.
AKP Genel Merkezi'nde Başbakan Binali Yıldırım ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de bulunuyor.
Ayrıntılar gelecek....
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