Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "En kötüyü geride bıraktık. " açıklamasına ekonomistlerden yanıt geldi. Enflasyon rakamlarının önümüzdeki aylarda artış göstereceğini söyleyen ekonomistler, zamların da artacağına dikkat çekiyor.

“En kötüsü Eylül ayı" diyen Berat Albayrak'ın açıklaması tartışma konusu oldu. Ekonomistler Bakan Albayrak’la aynı görüşte değil. Tersine enflasyonun daha da artacağına dikkat çekiyorlar.



Maliye Bakanlığı'nın Kasım ayında açıklayacağı "Yeniden değerlendirme oranı" ile vergilere de zam geleceğini belirten ekonomistler, üretici ve tüketici fiyatlarındaki artışa dikkat çekti.



Enflasyon verileri Yeni Ekonomi Programının üzerinde çıkmıştı. Hükümetin enflasyon hesabını eleştiren ekonomistlere göre, YEP aynı zamanda üreticinin değil yabancı sermayenin yanında.



Ekonomi gündeminde “McKinsey” tartışması da sürüyor. Son olarak 2003 yılında McKinsey’in dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan’a gelir arttırma tüyosu verdiği bilgisi kamuoyuna yansıdı. Haberi değerlendiren ekonomistler Amerikalı şirketin 2003 yılından bu yana özelleştirmelerde etkili olduğunu belirtiyor.





ulusal.com.tr