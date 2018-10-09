Hükümet McKinsey anlaşmasını iptal etti ancak tartışmalar bitmedi. MHP'den Amerikalı şirketi savunan bir açıklama daha geldi. CHP'nin hedefinde McKinsey'i eleştirenleri ihanetle suçlayan Bakan Berat Albayrak vardı. İyi Parti ise hükümete "McKinsey ile bütün ilişkinizi kestiniz mi? " sorusunu yöneltti.

Maliye ve Dönüşüm ofisini denetleme yetkisi verilen McKinsey şirketi ile sözleşme iptal edildi ancak Amerikalı şirket gündemden düşmedi. Partilerin grup toplantılarının gündeminde yine "McKinsey" eleştirileri vardı. Ancak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli şirketi savunmaya devam etti...



CHP ve İyi Parti'nin hedefinde ise Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak vardı.



İyi Parti lideri Meral Akşener, hükümetin net bir açıklama yapmasını istedi.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ekonomik krize ilişkin çelişkili açıklamalarına da değindi liderler.



CHP ve İyi Parti liderleri ekonomideki kötü gidişata karşı hükümete çağrılar da yaptı.





ulusal.com.tr