MEB 903 sözleşmeli personel alımı başvuru ne zaman? Şartlar neler, hangi kadrolar var?
Milli Eğitim Bakanlığı, 903 sözleşmeli personel alımı yapacak. Başvurular 2-6 Mart tarihleri arasında alınacak. Sonuçlar 13 Mart’ta açıklanacak.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), çeşitli eğitim ve uygulama merkezlerinde görevlendirilmek üzere toplam 903 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
MEB 903 PERSONEL BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Başvurular 2 Mart’ta başlayacak ve 6 Mart’ta sona erecek. Adayların belirtilen tarihler arasında başvuru işlemlerini tamamlaması gerekiyor.
Başvuru sonuçları ise 13 Mart 2026 tarihinde ilan edilecek.
BAŞVURU EKRANI
Adaylar başvurularını Kariyer Kapısı üzerinden gerçekleştirecek. Yerleştirme sonuçları https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim adresi ile birlikte www.meb.gov.tr ve https://personel.meb.gov.tr/ internet sitelerinden duyurulacak.
Başvuru sürecine ilişkin detaylı kılavuz ve şartlar MEB’in resmi internet sitelerinde yayımlanacak.
HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?
MEB’in 903 sözleşmeli personel alımı kapsamında yer alan pozisyonlar şöyle:
Diyetisyen
Elektrik Teknisyeni
Bilgisayar Teknisyeni
Sıhhi Tesisat Teknisyeni
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
Büro Personeli
Şoför
Kaloriferci
Aşçı
Kat Görevlisi
Yardımcı Hizmetler Personeli
Personel alımları Ankara, İstanbul, Erzurum, Gaziantep, Gümüşhane, Kayseri, Mersin, Rize, Sivas, Tokat ve Aksaray başta olmak üzere farklı illerde gerçekleştirilecek.
Adayların, başvuru yapmadan önce yayımlanacak resmi kılavuzu dikkatle incelemesi gerekiyor.