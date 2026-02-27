MEB 903 sözleşmeli personel alımı başvuru ne zaman? Şartlar neler, hangi kadrolar var?

Milli Eğitim Bakanlığı, 903 sözleşmeli personel alımı yapacak. Başvurular 2-6 Mart tarihleri arasında alınacak. Sonuçlar 13 Mart’ta açıklanacak.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
MEB 903 sözleşmeli personel alımı başvuru ne zaman? Şartlar neler, hangi kadrolar var?
Yayınlanma:

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), çeşitli eğitim ve uygulama merkezlerinde görevlendirilmek üzere toplam 903 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

MEB 903 PERSONEL BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Başvurular 2 Mart’ta başlayacak ve 6 Mart’ta sona erecek. Adayların belirtilen tarihler arasında başvuru işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

Başvuru sonuçları ise 13 Mart 2026 tarihinde ilan edilecek.

BAŞVURU EKRANI 

Adaylar başvurularını Kariyer Kapısı üzerinden gerçekleştirecek. Yerleştirme sonuçları https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim adresi ile birlikte www.meb.gov.tr ve https://personel.meb.gov.tr/   internet sitelerinden duyurulacak.

Başvuru sürecine ilişkin detaylı kılavuz ve şartlar MEB’in resmi internet sitelerinde yayımlanacak.

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

MEB’in 903 sözleşmeli personel alımı kapsamında yer alan pozisyonlar şöyle:

Diyetisyen
Elektrik Teknisyeni
Bilgisayar Teknisyeni
Sıhhi Tesisat Teknisyeni
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
Büro Personeli
Şoför
Kaloriferci
Aşçı
Kat Görevlisi
Yardımcı Hizmetler Personeli

Personel alımları Ankara, İstanbul, Erzurum, Gaziantep, Gümüşhane, Kayseri, Mersin, Rize, Sivas, Tokat ve Aksaray başta olmak üzere farklı illerde gerçekleştirilecek.

Adayların, başvuru yapmadan önce yayımlanacak resmi kılavuzu dikkatle incelemesi gerekiyor.

Yarın 8 saat elektrikler olmayacak: Kesinti programı açıklandıYarın 8 saat elektrikler olmayacak: Kesinti programı açıklandıYurt
meb
Günün Manşetleri
'İran seferleri iptal edildi' iddiası
Sosyal medyada 15 yaş kısıtlamasında sona gelindi
34 kişi hakkında iddianame düzenlendi
İşsizlik oranı ocak ayında yüzde 8,1'e yükseldi
Türkiye’nin kredi notu 8 yıl sonra yükseldi
CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali davası ertelendi
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 41 suçlu yakalandı
Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Ocak ayında yüzde 34,07 arttı
Muğla'da 'yanıltıcı bilgi' operasyonu
Pakistan Afganistan'a savaş ilan etti
Çok Okunanlar
Yarın 8 saat elektrikler olmayacak: Kesinti programı açıklandı Yarın 8 saat elektrikler olmayacak: Kesinti programı açıklandı
28 Şubat Cumartesi günü kar yağacak kentler belli oldu! 28 Şubat Cumartesi günü kar yağacak kentler belli oldu!
1 milyon 750 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu 1 milyon 750 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu
Sevdiğim Sensin 3 bölüm izle STAR TV | Sevdiğim Sensin son bölüm tek parça izle Sevdiğim Sensin 3 bölüm izle STAR TV | Sevdiğim Sensin son bölüm tek parça izle
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?