Milli Eğitim Bakanlığı, Danıştay'ın öğrenci andıyla ilgili kararını temyize götürdü, yürütmeyi durdurma istedi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Danıştayın "öğrenci andı"na ilişkin kararını temyiz etti. Milli Eğitim Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, öğrenci andına ilişkin Danıştay kararı temyize götürüldü ve yürütmesinin durdurulması istendi.



Danıştay 8. Dairesi, ilköğretim okullarında uygulanan "öğrenci andı"nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal etmişti.



Temyiz istemini, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu görüşecek.



Danıştay Başkanı Güngör'den Erdoğan'a 'Andımız' yanıtı

Danıştay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Andımız" eleştirileri sonrası açıklama geldi.

Danıştay Sempozyumu’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eleştirilerinin ardından kürsüye çıkan Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, "Danıştay’ın faaliyetlerinde tabi olduğu tek ilke kuşkusuz hukukun üstünlüğüdür. Unutulmamalıdır ki, hukuki güvenlik ilkesi, hukukun üstünlüğünün temel unsurlarındandır" dedi.



Eski Danıştay Başkanı Nuri Alan'dan Erdoğan'a yanıt

Hükümetin, Danıştay kararı hakkında "hukuki değil" açıklamasına Eski Danıştay Başkanı Nuri Alan'dan yanıt geldi. Ulusal Kanal'a özel açıklamalar yapan Alan, "Danıştay her türlü idari işlem hakkında denetim yapar" dedi. Alan Danıştay kararının uygulanmaması halinde Anayasa'nın ihlal edileceği uyarısında bulundu.





Ne olmuştu?

2013 yılında Andımız açılım sürecinde AKP eliyle yasaklanmıştı.



Bu sürece HDP, PKK ve FETÖ'cüler destek çıkmıştı. Ancak Andımıza karşı atılan bu adımlara tepkiler çığ gibi büyümüştü.

Skandalı, Vatan Partisi, Eğitim-İş ve Türk Eğitim-Sen yargıya taşıdı. Öğrenci Andı"nı yürürlükten kaldıran düzenlemenin iptali için Danıştay'a dava açıldı. Beklenen karar geldi. Danıştay 8. Dairesi, oy çokluğuyla ilköğretim okullarında uygulanan "Öğrenci Andı"nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal etti.





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