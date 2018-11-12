Danıştay'ın Öğrenci Andı kararını temyize taşıyan Milli Eğitim Bakanlığı skandal bir olaya imza attı. MEB'in temyiz dilekçesinde Andımız için "papağan gibi," ifadeleri kullanıldı, faşizmin benzeri uygulamaları sıkça kullandığı iddia edildi. Bakanlığın Andımıza ilişkin yaptığı bu tanımlamalara karşı eğitim sendikaları ayağa kalktı. Türk Eğitim Sen ve Eğitim İş bakanlığa tepki gösterdi.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğrenci Andının çağdışı olduğunu iddia etti. Bakanlığa tepki yağdı.



Danıştay 8'inci Dairesi'nin "Öğrenci Andı okullarda okutulmalı" kararına itiraz eden Milli Eğitim Bakanlığı'nın temyiz dilekçenin ayrıntıları ortaya çıktı. Dilekçede Andımızın işlevini yitirdiği öne sürüldü.



TEMYİZ DİLEKÇESİNDEKİ SKANDAL

"2023 yılında yüzüncü yılını dolduracak olan Türkiye Cumhuriyeti’nde toplumun zaten bir milli kimlik kazanmış olduğunu kabul etmek gerekir. Yani Öğrenci Andı işlevselliğini yitirmiştir. Hal böyleyken 21'inci yüzyıl Türkiye’sinde 30’lu yılların ritüellerini benimsemek anakronik (çağdışı) bir yaklaşım olacaktır. Gerek faşizm gerekse komünizm bu ve benzeri uygulamaları sıkça kullanmıştır."



Cumhuriyet gazetesinin haberine göre bakanlık dilekçesinde Andımızın bilimsel olmadığını da savundu.



TEMYİZ DİLEKÇESİNDEKİ SKANDAL

"Öğrencilerin her gün ‘papağan gibi’ tekrarlayacakları sözler yerine, konuşup tartışarak ve yaşayarak edinecekleri özellikler günümüz eğitiminin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Her sabah öğrencilerin sıraya sokulup tekrarlatılarak bir takım değerlerin kazandırılmaya çalışılması hem Türk Milli Eğitimi’nin benimsediği eğitim anlayışına hem de dünyada genel kabul gören eğitimbilim anlayışına uygun değildir."



Milli Eğitim Bakanlığı'nın skandal temyiz dilekçesine ise Andımızın okullarda okutulması için mücadele eden eğitimcilerden tepkiler gecikmedi. Türk Eğitim Sen ve Eğitim İş 1'Nolu Şubesi Bakanlığın temyiz başvurusunu geri çekmesini istedi.



ulusal.com.tr