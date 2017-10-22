Millî Eğitim Bakanlığı'nın sınav skandallarına bir yenisi eklendi. Ulusal Kanal, 7 Ekim'de yapılan ehliyet sınavında bir sorunun hatalı olduğu için iptal edildiğini ortaya çıkardı. Sınav sonuçları 50 yerine 49 soru üzerinden hesaplandı. Bu da 70 alması gereken adayların 69,3 puan ile sınavda kalmalarına neden oldu. Mağdur sayısı en az 20 bin.

Millî Eğitim Bakanlığı, TEOG, KPSS ve LYS'nin ardından yeni bir sınav skandalına imza attı.7 Ekim'de yapılan ehliyet sınavında bir soru hatalı olduğu için iptal edildi. Ancak bu iptal kararı bakanlık tarafından açıklanmadı. Gizlenen skandalı ortaya çıkaran ise Ulusal Kanal oldu.K kitapçığı 2'nci grup 38'uncu soru da "Aracın gösterge panelinde yanan bir ikaz ışığının ne anlama geldiği" soruldu. Seçenekler arasında iki yakın cevap olması nedeniyle, sorunun iptal edilmesine karar verildi.Hatalı soru skandalı bununla da kalmadı. Toplam 50 sorunun sorulduğu ehliyet sınavında, her doğru cevap 2 puan değerinde. Bir adayın sınavı geçmesi için en az 35 soruyu doğru yanıtlaması gerekiyor.Binlerce adayın katıldığı sınavda hatalı sorunun iptal edilip, adaylar lehine doğru yapılmış sayılması gerekiyordu. Ancak bu yapılmadı ve sınav 49 soru üzerinden hesaplandı. Her bir doğru cevaba da 2.04 puan değer verildi.Onbinlerce kişinin mağdur olmasına neden olan skandal da burada ortaya çıktı. 35 soruya doğru yanıt verdiği için 70 puan alması gereken adaylar, bir soru iptal edildiği için 34 doğru yapmış sayıldı. 34 doğru 2.04 üzerinden hesaplanınca ehliyet almayı bekleyen onbinlerce aday 69.36 puan ile sınavdan kalmış oldu.Konuyu Ulusal Kanal'a değerlendiren Sürücü Kursu eğitmenleri, Bakanlığın çok büyük bir skandala imza attığını belirtti. En az 20 bin adayın mağdur olduğunu ifade eden eğitmenler, Millî Eğitim Bakanlığı'nın bu soruna çözüm bulmasını gerektiğini istedi.Daha önce çok sayıda sınavda, hatalı soru skandallarına imza atan Bakanlıktan, ehliyet sınavında yaşanılan skandalla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.