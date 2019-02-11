12'inci sınıflarda okutulan Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi kitabında 28 Şubat'ın "postmodern darbe" olarak tarif edilmesi mahkemeye taşındı. 28 Şubat kumpas davasında beraat alan emekli Albay Alican Türk, Milli Eğitim Bakanlığı aleyhine dava açtı. 28 Şubat'ın bir darbe olmadığını belirten Türk; bakanlığın, ilgili ifadeleri kitaptan çıkartmasını istedi.

28 Şubat'ı "postmodern darbe" olarak tarif eden Milli Eğitim Bakanlığı mahkemelik oldu.



MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NA TEPKİ

"Genç dimağların yalan yanlış bilgilerle zehirlenmesine izin verilemez. Başta velilerimiz olmak üzere sivil toplum kuruluşlarımızın ve bütün vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olmalarını özellikle talep ediyoruz."



12'inci sınıflarda okutulan Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi kitabının 267 ila 269 sayfaları arasında "28 Şubat postmodern darbesi" başlıklı bir konu işleniyor. 28 Şubat kumpas davasında hakkında beraat kararı verilen emekli Albay Alican Türk, 28 Şubat'ın bir darbe olmadığı gerekçesiyle Milli Eğitim Bakanlığı'na başvurdu. Ancak Türk, bakanlıktan olumlu bir yanıt alamadı.



Bunun üzerine Alican Türk, konuyu yargıya taşıdı. Ankara 18'inci İdare Mahkemesi'nde Milli Eğitim Bakanlığı aleyhine dava açtı.



Konuya ilişkin bir açıklama yapan Türk, ders kitabında 28 Şubat'a ilişkin yanlış bilgiler aktarıldığını vurguladı.



MEB'E 28 ŞUBAT TEPKİSİ

"Kitapta yanlış bilgilerle anlatılan 28 Şubat konusu ne yazık ki yaklaşık 20 yıldır belli siyasi çevrelerin en çok istismar ettikleri ve siyasi rant aracı haline getirdikleri bir konudur. Halen yargı aşamasındadır. Bilinmelidir ki 28 Şubat davası da tıpkı diğer kumpas davaları gibi TSK'nın itibarsızlaştırılması, halktan koparılması, etkisizleştirilmesi ve susturulması amacıyla başlatılan kumpasların son halkasıdır."



Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi 28 Şubat sürecine ilişkin açılan davayı 2018'in Mayıs ayında tamamlamıştı. Davada 21 kişiyi müebbet hapis cezası verilmiş, 68 kişinin beraat etmişti. Bu kararlar kumpas sanıkları tarafından temyize taşınmıştı.





MEB'e '28 Şubat' davası



HABER: GÜRKAN DEMİR



