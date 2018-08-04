Milli Eğitim Bakanlığı ile adı Karaman’daki yurtta çocuk istismarıyla hatırlanan Ensar Vakfı arasında imzalanan protokol Danıştay kararıyla reddedildi. Kararda 'birey yetiştirilmesi' görevlerinin başka kurumlara devredilemeyeceği vurgulandı.

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve vakıf, vakfın okullarda eğitim, seminer ve sosyal etkinlik düzenlenmesine ilişkin protokol imzaladı.



Öğrenci velisi Esra Deniz Ağar Şudaşdemir, protokolün anayasaya ve Milli Eğitim Temel Yasası’na aykırı olduğu gerekçesiyle Danıştay’da iptal davası açtı.



Cumhuriyet’ten Işık Kansu’nun haberine göre Danıştay 8. Dairesi, protokolün bir kamu hizmeti olan eğitim-öğretim hizmetinin devlet hizmet alanı içerisinde ancak genel idare esaslarına göre memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle yürütülmesine ilişkin anayasanın amir hükmüne ve Türk milli eğitiminin temel ilke ve kurallarına aykırı olduğu sonucuna vardı.



Danıştay’ın kararında ‘anayasa ve yasalar gereği ulusu çağdaş uygarlık düzeyine ulaştıracak teknik, ekonomik, kültürel ve sosyal gelişme alanlarında iyi bireyler yetiştirilmesi ve bunun için ülke çapında etkin önlemler alınmasının devletin devredemeyeceği görevler arasında olduğu’ belirtildi.



Kararda özetle şöyle dendi: “Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, kanunda belirtilen amaçlar doğrultusunda salt akademik anlamda eğitim verilmesini aşan bir biçimde kişinin birey olarak gelişiminin sağlanmasına yönelik eğitim-öğretim hizmetinin yürütülmesine ilişkin yetkinin, hukuk devleti ilkesi uyarınca anayasaya, üst hukuk normlarına uygun olarak kullanılması gerekmektedir.”