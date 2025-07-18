MEB LGS eleştirilerine yanıt verdi: “Sorular ayırt edici düzeyde”

LGS’de çok sayıda öğrencinin tam puan alması sonrası gündeme gelen tartışmalara MEB, istatistik raporla yanıt verdi. Soruların tamamının uluslararası ölçekte “yüksek ayırt edicilik” düzeyinde olduğunu açıkladı

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
MEB LGS eleştirilerine yanıt verdi: “Sorular ayırt edici düzeyde”
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavla ilgili hazırlanan istatistiki raporu yayımladı. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan raporda, sınavın ayırt ediciliğine dair önemli bulgulara yer verildi.

Rapora göre, LGS’de yer alan tüm testlerdeki sorular, öğrencilerin başarı düzeylerini ayırt etme açısından dünya genelinde "yüksek ayırt edicilik düzeyi" olarak kabul edilen sınırın üzerinde ölçüldü. Bu sınır, ölçme-değerlendirme alanında 0,40 ve üzeri olarak kabul ediliyor.

TESTLERDEKİ AYIRT EDİCİLİK ORANLARI

Rapor kapsamında soruların ayırt edicilik değerleri şu şekilde belirlendi:

Türkçe: 0,47
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük: 0,56
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 0,55
İngilizce: 0,67
Matematik: 0,56
Fen Bilimleri: 0,53

Bu oranlar, sınav sorularının başarılı öğrencilerle daha az başarılı öğrencileri ayırt etmede ne kadar etkili olduğunu ortaya koyuyor.

TAM PUANLARIN DAĞILIMI DA YER ALDI

Raporda ayrıca, LGS’de tam puan alan öğrencilerin illere göre dağılımı, resmi ve özel ortaokullardaki başarı oranları, imam hatip ortaokullarının durumu gibi çeşitli veriler de paylaşıldı.

Bakanlığın kullandığı istatistiksel programın, uluslararası standartlara uygun olduğu ve eğitim otoritelerince kabul gördüğü bilgisi de raporda yer aldı.

Ayırt ediciliği yüksek soruların, genellikle başarılı öğrenciler tarafından doğru yanıtlandığı, bu nedenle sınavda başarı sıralamasının daha sağlıklı belirlendiği vurgulandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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