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MEB o dilekçede imzası olan 3 kişiyi görevden aldı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), "Öğrenci Andı"na ilişkin Danıştaya sunulan temyiz dilekçesi metninde kusuru bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü ile iki avukatı görevden aldı.

MEB o dilekçede imzası olan 3 kişiyi görevden aldı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), "Öğrenci Andı"na ilişkin Danıştaya sunulan temyiz dilekçesi metninde kusuru bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü ile iki avukatı görevden aldı. 

Milli Eğitim Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, "Öğrenci Andı" davasıyla ilgili Danıştaya sunulan temyiz dilekçesi metninde kusuru bulanan Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü ile iki avukatın görevine son verildi.

Bakanlığın ayrıca, medyaya yansıyan konulara ilişkin gerekli düzeltici açıklamaları "ek beyan" şeklinde Danıştaya sunacağı öğrenildi. 

Ne olmuştu?

Danıştay'ın Öğrenci Andı kararını temyize taşıyan Milli Eğitim Bakanlığı skandal bir olaya imza attı. MEB'in temyiz dilekçesinde Andımız için "papağan gibi," ifadeleri kullanıldı, faşizmin benzeri uygulamaları sıkça kullandığı iddia edildi.


ulusal.com.tr

Kaynak: AA
Etiketler; #meb
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