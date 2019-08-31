Yaz tatili yani 3 ay tatilinde yavaş yavaş son günlerine geliniyor. Eylül ayına az bir zaman kala, milyonlarca öğrenci ve velileri, yeni eğitim öğretim döneminde okulların ne zaman açılacağı konusunda çok sayıda yaptığı araştırmasını sürdürüyor. Bu kapsamda, öğrenci ve veliler okul hazırlıklarını devam ettiriyor. Tatil planları konusunda gerekli durumda değişiklik yapıp gerekmediği taktirde plan değişikliği yapmayacaklar, internet üzerinden okulların ne zaman açılacağı meselesi ile ilgili arama motorlarından sorgulamalar gerçekleştiriyor

Yaşadıkları şehirlerin dışındaki bir ilde tatillerini sürdüren öğrenciler ve veliler, yeni eğitim öğretim yılının takvimini araştırıyor.



Yurttaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimindeki tarihleri merak ediyor.



Yaz tatili, öğrencilerin 14 Haziran 2019 tarihinde karnelerini alması ile beraber başlamıştı.



Milli Eğitim Bakanlığı takviminde yer alan bilgilere göre okullar, 9 Eylül 2019'da açılacak. Bu yıl uygulamaya geçecek olan yeni sisteme göre 18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak.



Yarıyıl tatili ise, 20-31 Ocak 2020 tarihi belirlendi. İkinci yarıyıl eğitim öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak. 6-10 Nisan 2020'de ikinci ara tatil verilecek. 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.