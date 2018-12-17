Milli Eğitim Bakanlığı, Andımız için yazdığı skandal temyiz dilekçesindeki tartışmalı ifadeleri silerek Danıştay'a ek beyanını sundu. Bakanlık yeni dilekçesinde, "Papağan gibi tekrarlanan sözler", "kafasına vura vura belletme" ile "çağdışı ve bilimsel değil" ifadelerine yer vermedi.

Tartışmalı ifadeler çıkartıldı. Yeni dilekçe Danıştay'a sunuldu.



Milli Eğitim Bakanlığı'nın Andımız itirazına ilişkin Yüksek Mahkemeye sunduğu ek dilekçenin ayrıntıları ortaya çıktı.



Danıştay'ın "Andımız yeniden okutulmalı" kararının iptali için Milli Eğitim Bakanlığı temyiz başvurusunda bulunmuştu. Bakanlık başvuru dilekçesinde Öğrenci Andı'nın çağdışı olduğunu ve işlevini yitirdiğini iddia etmişti. Andımıza yönelik, "Papağan gibi tekrarlanan sözler", "kafasına vura vura belletme" ve "faşizm ve komünizm benzeri uygulama" gibi hakaret içeren benzetmeler yapmıştı.



İlgili benzetmelere ise başta eğitim sendikaları olmak üzere birçok demokratik kitle örgütünden tepki yağmıştı. Tepkilerin ardından bakanlığın Danıştay'a ek beyanda bulunacağı belirtilmişti. O beyanın Danıştay'a sunulduğu belirtildi.



Cumhuriyet'in haberine göre ek beyanda, ilk dilekçede yer alan hakaret dolu ifadelere yer verilmedi. "Türkler kendi çağdaşı unsurlara göre ulus bilincine en geç ulaşan topluluktur" görüşünden de geri adım Bakanlık, milli kimlik üzerinden yaptığı tanımları ek beyana koymadı.



İlk dilekçede "Eğitimin her tür ve kademesinde Atatürk milliyetçiliği ve Cumhuriyetin temel nitelikleri pekiştirilmektedir" ifade vardı. Ek beyanda bu ifadenin de çıkarılması ise dikkat çekti.



Habere göre bakanlığın, eski dilekçeden bazı ifadelerin ise hala arkasında. "Askeri ağırlıklı rejimler bu tür uygulamaları temel almışlardır" cümlesine yeni dilekçede de yer verildiği görüldü.



Eğitim sendikaları ise bakanlığın dilekçesini düzeltmekten ziyade temyiz başvurusunu tamamen geri çekmesini istiyor.





ulusal.com.tr