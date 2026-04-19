MEB toplantısında gündem güvenlik ve dijital tehditler

Saldırıların gerçekleştiği bölgelerde yürütülen faaliyetlerin güncel durumu, toplantının öncelikli başlığını oluşturdu. Bakan Tekin, devletin tüm operasyonel imkânlarıyla sahada olduğunu belirterek, sürecin titizlikle takip edildiğini ifade etti. Bu kapsamda şu kararlar vurgulandı:

Süreklilik Arz Eden Destek: İlk günden itibaren başlatılan psikososyal destek ve rehberlik hizmetlerinin kesintisiz olarak sürdürülmesi talimatlandırıldı.

Paydaş Odaklı Yaklaşım: Öğretmen, öğrenci ve velilere yönelik yürütülen destek çalışmalarında operasyonel bir aksama yaşanmaması adına gerekli önlemlerin alındığı kaydedildi.

GÜVENLİK PROTOKOLLERİ VE MEVZUAT DÜZENLEMELERİ

Toplantıda, mevcut okul güvenliği uygulamalarındaki risk alanları saptanarak mevzuat çerçevesinde atılacak yeni adımlar planlandı. Okul içi ve dışı güvenlik önlemlerinin artırılmasına yönelik teknik değerlendirmeler yapıldı.

"Okul güvenliğine ilişkin mevcut uygulamalar ve risk alanları doğrultusunda planlanan yeni adımlar, mevzuat kapsamındaki düzenlemelerle desteklenecektir."

DİJİTAL TEHDİTLERLE MÜCADELE VE İŞ BİRLİĞİ

Öğrencilerin dijital dünyada karşılaştığı tehditler ve bu risklere karşı geliştirilecek çözüm önerileri masaya yatırıldı. Siber ortamdaki tuzaklara karşı çocukları koruma altına alacak mekanizmaların kapsamı genişletildi. Özellikle öğretmenler ve velilerle eş güdümlü bir çalışma modelinin hayata geçirilmesi hedefleniyor. Bu stratejiyle, çocukların maruz kalabileceği her türlü tehlikeye karşı proaktif bir savunma hattı oluşturulması öngörülüyor.