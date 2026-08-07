MEB ve İçişleri Bakanlığı'ndan dev adım! Okullarda yeni dönem başlıyor

İçişleri Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışma kapsamı dahilinde okullarda görevlendirilmek üzere 30 bin yeni güvenlik personeli istihdam edilecek.

Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında İŞKUR üzerinden alınacak personelin dağıtımı ve görevlendirilmesi 81 ilin valiliği tarafından gerçekleştirilecek.

Dedektörlü arama yetkisi ve anlık bildirim sistemi

Yeni uygulamayla birlikte göreve başlayacak olan güvenlik personeline okul girişlerinde dedektörle arama yapma yetkisi verilecek. Güvenlik görevlilerinin üstleneceği temel sorumluluklar ve sistemin işleyişi ise şöyle olacak:

Giriş-Çıkış Denetimi: Okul binalarına giren ve çıkan tüm kişiler kontrol edilecek.

Erken Uyarı ve Kolluk İrtibatı: Şüpheli görülen durumlarda emniyet veya jandarma birimlerine anlık bilgi aktarımı sağlanarak kolluk kuvvetleri ile okul yönetimi arasındaki ilk koordinasyon halkası oluşturulacak.

Risk Analizli Planlama: İçişleri Bakanlığı’nın valiliklere gönderdiği genelge uyarınca; okullarda risk analizine dayalı güvenlik planlaması, kamera sistemlerinin güçlendirilmesi ve erken uyarı mekanizmaları devreye sokulacak.

Personel seçimi titizlikle yürütülecek

Görevlendirilecek 30 bin güvenlik görevlisinin güvenlik soruşturmaları İçişleri Bakanlığı tarafından, okul ortamında çalışabilme yetkinliği ve pedagojik uygunluk süreçleri ise Millî Eğitim Bakanlığı tarafından titizlikle yürütülecek. Uygulama ile okul çevrelerindeki olası güvenlik risklerinin tamamen önüne geçilmesi hedefleniyor.