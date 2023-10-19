MEB'den Filistin Kararı: Filistin'deki Çocuklar İçin Okullarda Saygı Duruşunda Bulunulacak

Filistin için ilan edilen 3 günlük yasın ardından bir adım da Milli Eğitim Bakanlığı’ndan geldi. Cuma günü okullarda Filistin'deki saldırılarda hayatını kaybeden çocuklar için saygı duruşunda bulunulacak.

MEB'den Filistin Kararı: Filistin'deki Çocuklar İçin Okullarda Saygı Duruşunda Bulunulacak

Milli Eğitim Bakanlığının kararıyla Cuma günü okullarda Filistin'deki saldırılarda hayatını kaybeden çocuklar için saygı duruşunda bulunulacak.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında başta çocuklar olmak üzere hayatını kaybedenler için yarın ülke genelindeki okullarda gerçekleştirilecek bayrak törenlerinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla illere gönderilen yazıda, "Bütün çocukların ve ailelerinin ırk, din veya siyasi görüşü ne olursa olsun ayrım yapılmadan güvenliklerinin sağlanması, sağlıklarının ve yaşam haklarının korunması, her türlü şiddet, zulüm ve sömürüye karşı tedbir alınması temel insani sorumluluklarımızdandır." İfadeleri yer aldı.

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