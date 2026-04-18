MEB'den Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki saldırılar sonrası psikososyal destek hamlesi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulunda meydana gelen silahlı saldırılar sonrası kapsamlı bir psikososyal destek programı başlattı. Merkez, il ve ilçe düzeyinde eş zamanlı yürütülen koordinasyonla hareket eden Bakanlık, olayların ardından bölgedeki yaraları sarmak için onlarca rehber öğretmen ve psikolojik danışmanı sahaya yönlendirdi.

BAKAN TEKİN'İN TALİMATIYLA UZMAN HEYET BÖLGEDE

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in talimatları doğrultusunda Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mustafa Otrar, daire başkanları ve uzmanlardan oluşan bir heyet bölgelere sevk edildi.

Özel heyet, her iki ildeki süreci yerinde koordine etmek amacıyla il ve ilçe Krize Müdahale Ekipleri ile kapsamlı planlama toplantıları gerçekleştirerek faaliyetlerin startını verdi.

ŞANLIURFA'DA 49 REHBER ÖĞRETMEN SAHAYA İNDİ

Şanlıurfa'daki okulda yaşanan silahlı olayın ardından hızla müdahale edilerek 49 rehber öğretmen ve psikolojik danışman sahada görevlendirildi. İl genelinde oluşturulan Krize Müdahale Ekibi ile yapılan planlamaların tamamlanmasının hemen ardından destek süreçleri fiilen başlatıldı. Sahadaki çalışmaların etkin ve sürdürülebilir bir şekilde yürütüldüğü ifade edildi.

Kahramanmaraş'taki silahlı saldırı sonrası okulların tatil edildiği iki günlük süreçte, çalışmaların kesintiye uğramaması için il genelinde 70 rehber öğretmen ve psikolojik danışman görevlendirildi. Uzman ekipler, olayda kayıp yaşayan ailelere taziye ziyaretleri düzenleyerek psikolojik ilk yardım çalışmalarını yürüttü. Aynı zamanda olayda yaralanan öğrenciler ile aileleri de ziyaret edilerek gerekli psikolojik destek sağlandı.

EĞİTİM YENİ BİNADA DEVAM EDECEK

Olayın yaşandığı Kahramanmaraş Ayser Çalık Ortaokulu öğrenci ve personelinin eğitim öğretime Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu binasında devam edeceği açıklandı. Gelecek hafta başından itibaren Bakanlık tarafından özel olarak görevlendirilen 20 alan uzmanı rehber öğretmen ve psikolojik danışman, bu yeni okul binasında öğretmen, idareci ve velilere yönelik psikososyal destek çalışmalarını sürdürecek.

Ayrıca il genelinde travma alanında uzman 89 rehber öğretmen ve psikolojik danışman ile birlikte toplam 700 rehber öğretmenin destek hizmetlerine kesintisiz şekilde devam edeceği bildirildi.