MEB'den Şanlıurfa'daki okul saldırısıyla ilgili açıklama: Eğitime 4 gün ara verildi

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde sabah saatlerinde düzenlenen silahlı saldırı, eğitim camiasında ve kamuoyunda büyük üzüntüye yol açtı.

Aralarında öğrencilerin de bulunduğu 16 kişinin yaralandığı olay sonrası Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, saldırganın kendi hayatına son verdiğini açıkladı. Saldırganın olay öncesinde okulun sosyal medya hesaplarına tehdit içerikli mesajlar gönderdiği belirlendi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI DEVREYE GİRDİ

Milli Eğitim Bakanlığı, yaşanan hadisenin ardından devletin ilgili tüm kurumlarının anında müdahale ettiğini ve kapsamlı bir tahkikatın başlatıldığını vurguladı. Bakanlıktan yapılan resmi açıklamada, süreçle ilgili şu bilgilere yer verildi:

"Bakanlığımızca iki genel müdür ile bir daire başkanı, sahadaki ekipleri koordine etmek ve denetlemek üzere Şanlıurfa iline ivedilikle hareket etmişlerdir. Şanlıurfa il müfettişlerimizin tahkikat sürecine ilave olarak Bakanlık merkez teşkilatından da bir başmüfettiş ve müfettiş derhal görevlendirilmiştir."

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Saldırı sonrası okulda oluşabilecek travmatik etkileri azaltmak amacıyla eğitim faaliyetlerine yönelik radikal bir karar alındı. MEB, Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim öğretime 4 gün süreyle ara verildiğini bildirdi.

Bu süreçte olaydan etkilenen öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik psikososyal destek ekiplerinin sahaya indiği ve rehabilitasyon faaliyetlerine başlandığı kaydedildi. Bakanlık, çalışmaların titizlik ve kararlılıkla sürdürülmesi için ilgili birimlerin tam koordinasyon içinde hareket ettiğini belirtti.

Konunun tüm yönleriyle hassasiyetle takip edildiği vurgulanan açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün adli sürece resmen müdahil olacağı duyuruldu. Yaralıların sağlık durumlarının yakından izlendiğini ifade eden bakanlık, açıklamasını şu temennilerle tamamladı:"Maarif camiamız başta olmak üzere olaydan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun temennilerimizi iletiyor, tedavileri devam eden yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."