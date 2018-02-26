"Meclis Başkanı dernek seçimine açıktan müdahale etti" dedi. Müdahalenin ayrıntılarını anlattı.
Ulusal Kanal'da yayımlanan Söz Meclisten İçeri programında konuşan Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Topuz, Meclis Başkanı İsmail Kahraman ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.
Topuz, Kahraman'ın talimatıyla Türk Parlamenterler Birliği Derneği'nin İstanbul İl Kongresi'ne müdahale edildiğini söyledi.
Mahkemenin pazar günü karar almasına dikkat çeken Topuz, Meclis başkanının talimatının dernek başkanını da iltelildiğini belirtti.
"Bu asla kabul edilemez diyen" Ali Topuz, Kahraman'ın müdahale gerekçesini de açıkladı.
ulusal.com.tr
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