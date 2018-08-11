Meclis Başkanı, "ABD'nin yaptırım kararları küresel ekonomik savaşa dönüşmektedir" açıklamasında bulundu.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, ABD'nin ekonomik yaptırım kararlarıyla ilgili açıklamada bulundu. Yıldırım, "İran, Rusya ve şimdi de Türkiye’yi hedef alan bu hasmane tutum işe yaramayacaktır." dedi.



TBMM Başkanı Yıldırım, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda;



‘ABD yönetiminin başlattığı birtakım ekonomik yaptırım kararlarının şimdilerde küresel bir ekonomik savaşa dönüşmekte olduğunu görüyoruz.

Her gün gelişen ve umut vaat eden Avrasya coğrafyasında İran, Rusya ve şimdi de Türkiye’yi hedef alan bu hasmane tutum ülkelerimizin yakın işbirliği ve dayanışması karşısında işe yaramayacaktır.

Tek müttefiki Dolar olan ABD yönetimine duyurulur.'