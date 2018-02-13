Meclis'te yapılan haftalık grup toplantılarında devlet ciddiyetinden uzak görüntülerin ortaya çıkması yeni bir tartışma başlattı. Gruplarda siyasi şovlar yapıldığını söyleyen eski Meclis Başkanvekilleri, ciddi bir kurum olan Meclis'in itibarına zarar verildiğini belirtti. Eski vekillere göre, Meclis Başkanlığı vakit kaybetmeden önlem almalı

Meclis'te salı günleri yapılan haftalık grup toplantılarında ortaya çıkan görüntüler yeni bir tartışma başlattı.



Eski Meclis Başkanvekili Hasan Korkmazcan, grup toplantılarının siyasi şova çevrildiğini, yasama faaliyetinin magazinleştirildiğini söyledi.



Grup toplantılarında yaşanan manzaraların Meclis'in itibarına zarar verdiğini belirten Korkmazcan, Meclis Başkanlığına önlem alması için çağrı yaptı.



Konuya ilişkin bir değerlendirme de eski Meclis Başkanvekili Uluç Gürkan’dan geldi.



Eskiden grup toplantılarında partilerin ortak akıl için tartışmalar yaptığını belirten Gürkan, yeni süreçte vekillerin 'aksesuar' niyetine kullanıldığını ifade etti.



HABER: GÜRKAN DEMİR-HASRET KAYA

KAMERA: BARIŞ YURTERİ

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