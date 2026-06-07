Meclis düğmeye bastı: Resmi tatil gün sayısı 16,5'e yükseliyor!

Türkiye genelinde milyonlarca çalışanı, kamu personelini, öğrencileri ve iş dünyasını doğrudan yakından ilgilendiren devasa bir yasal düzenleme için Ankara kulislerinde düğmeye basıldı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Meclis düğmeye bastı: Resmi tatil gün sayısı 16,5'e yükseliyor!
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 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz yıl bizzat verdiği sismik talimatla başlatılan ve 21 Mart Nevruz Günü’nün ülke genelinde resmi tatil ilan edilmesini öngören mevzuat çalışmalarında sona gelindi. Parlamento kaynaklarından sızan son dakika bilgilere göre, milyonların çalışma ve dinlenme takvimini silbaştan değiştirecek olan kanun teklifinin, önümüzdeki sonbahar döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) başkanlığına siber ve fiziki olarak sunulacağı bildirildi.

MECLİSİN HAZİRAN GÜNDEMİ YOĞUN: 3 AYLIK TATİL ÖNCESİ SON VİRAJ

Mevcut yasama döneminin sonuna yaklaşılırken, TBMM’nin yaz tatiline girmeden önce yasalaştırmayı hedeflediği fahiş öneme sahip makro paketlerde hız artırılmış durumda. Parlamento koordinasyon kurullarından alınan siber takvim verilerine göre, Haziran ayı içerisinde öncelikle adalet sistemini ilgilendiren 12. Yargı Paketi, yüz binlerce genci bekleyen Öğrenci Affı ve sosyal devlet politikasının en büyük ayaklarından biri olan Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi’ne dair kanun düzenlemeleri Meclis genel kuruluna sunulacak. Bu kritik siber paketlerin yasalaşmasının ardından parlamento, yaklaşık üç aylık bir yaz tatili sürecine girecek.

YENİ YASAMA YILININ İLK MADDESİ: NEVRUZ REFORMU

Yaz tatilinin ardından Meclis eylül ve ekim aylarında siber kapılarını yeni yasama yılı için açtığında, genel kurulun ilk ve en sıcak gündem maddeleri arasında Nevruz’un resmi tatil olmasına yönelik hazırlanan kanun teklifi yer alacak. Parlamento komisyonlarında son hali verilen taslağın meclis genel kurulunda oylanarak kabul edilmesi durumunda, kadim bahar bayramı olan 21 Mart Nevruz Günü, 2027 yılından itibaren ülke genelinde resmen genel tatil olarak kutlanmaya başlanacak.

TÜRKİYE'DE RESMİ TATİL GÜNLERİ 16,5 GÜNE YÜKSELİYOR

Mevcut yasal mevzuatta yürürlükte bulunan Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında Türkiye’de halihazırda 9 ayrı başlıkta toplam 15,5 günlük resmi tatil baremi uygulanıyor. Kanun maddelerinde yer alan mevcut tatil takvimi ve gün paylaşımları düz metin akışıyla şu şekilde sıralanıyor:

Dini Bayramlar: Her yıl İslam alemi için kutsal olan Ramazan Bayramı kapsamında 3,5 gün, Kurban Bayramı kapsamında ise 4,5 gün resmi tatil uygulanıyor.

Milli Ve Belirli Günler: Yılbaşı (1 Ocak - 1 gün), Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (23 Nisan - 1 gün),

Emek ve Dayanışma Günü (1 Mayıs - 1 gün), Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (19 Mayıs - 1 gün), Demokrasi ve Millî Birlik Günü (15 Temmuz - 1 gün), Zafer Bayramı (30 Ağustos - 1 gün) ve

Cumhuriyet Bayramı (29 Ekim - 1,5 gün) olarak tatil ediliyor.

Ekim ayında Meclis'e gelecek olan yeni yasa teklifi genel kurul siber oylamasından geçerek yasalaştığı an, 21 Mart tarihinin de takvime eklenmesiyle birlikte Türkiye'deki toplam resmi tatil günlerinin sayısı 15,5 barajından net 16,5 gün seviyesine tırmanarak rekor kıracak. İş dünyası ve sendikaların siber platformlarda yeni düzenlemenin üretim verimliliğine olan etkilerini analiz etmeye başladığı bildirildi.

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