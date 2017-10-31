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Meclis'e 22 beyaz hacker alınacak

Meclis’i korumak için 22 beyaz hacker alınacak. Türkiye Büyük Millet Meclis’i bilgisayar sistemleri üzerinden yaşanacak saldırılar için CEH Sertifikalı 22 bilişim uzmanı için kadro açtı

Meclis'e 22 beyaz hacker alınacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) siber saldırılara karşı harekete geçti.  Beyaz hacker’lara kadro açıldı.

Meclis, bilgisayar sistemleri üzerinden yaşanacak saldırılara karşı korsanlarla aynı bilgi ve beceriye sahip, iyi niyetli güvenlik uzmanı yani ‘beyaz hacker’ arıyor.

Siber saldırılara karşı bu alanda özel eğitim almış uzmanlarını istihdam etmeye hazırlanan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin iş ilanında 22 bilişim uzmanı için aranan özellikler sıralandı.

Buna göre;  güvenlik olaylarına müdahalede deneyimli,  siber olaylara müdahale bilgisi olan ve Etik Hacker Sertifikası olan bilişim uzmanları aranıyor.

Ayrıca adayların sızma ve stres testleri, şifreleme saldırı önleme sistemleri, firewall, zafiyet tarama sistemleri ve benzeri güvenlik teknolojileri  hakkında bilgi sahibi olması da aranan özellikler arasında.

2016 ve 2017’de yapılan Kamu Personeli Seçme  Sınavı’nda alınan KPSS 3 Puanının yüzde 70’i ile son 5 yıl içinde yapılmış Yabancı Dil Bilgisi Sınavı’nın %30’unun toplamı esas alınacak.

Puan sıralamasında ilk 220 aday sözlü ve uygulamalı sınava çağırılacak.

Yapılacak sözlü ve uygulamalı sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre de adaylar beyaz hacker olarak işe alınacak.
 
ulusal.com.tr

Etiketler; #meclis
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