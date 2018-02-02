Maliye Bakanı Naci Ağbal, torba yasa tasarısının TBMM'ye sevk edildiğini açıkladı. Tasarıya göre, kaçak madencilik yapanlara hapis cezası geliyor. Ağbal, "Çeyiz desteği için devlet katkısı oranı yüzde 20'den 25’e, azami katkı 5 bin liradan 7 bin 500 liraya yükseltilmektedir. 16 yaş ve üzeri araçların hurdaya ayrılması karşılığında, yeni araç alımında 10 bin liraya kadar ÖTV indirimi sağlanacak. Konut hesabında devlet katkısı 15 bin liradan 20 bin liraya, azami devlet katkısı oranı yüzde 20'den 25’e çıkarılıyor" bilgilerini paylaştı

Yeni torba yasa tasarısına göre kaçak madencilik yapanlara hapis cezası geliyor. Öğretmen atamalarına ise ilave 5 bin kişi eklenecek.



ÇEYİZ DESTEĞİ YÜKSELTİLİYOR



Maliye Bakanı Ağbal, "Çeyiz desteği için devlet katkısı oranı yüzde 20'den 25’e, azami katkı 5 bin liradan 7 bin 500 liraya yükseltilmektedir" bilgilerini paylaştı.



ÖTV İNDİRİMİNİN DETAYLARI



Ağbal, Özel Tüketim Vergisi'nin (ÖTV) detaylarını açıkladı. Ağbal, "16 yaş ve üzeri araçların hurdaya ayrılması karşılığında, yeni araç alımında 10 bin liraya kadar ÖTV indirimi sağlanacak" dedi.



KONUT HESABINDA DEVLET KATKISI ARTIYOR



Maliye Bakanı Naci Ağbal, konut hesabında devlet katkısının 15 bin liradan 20 bin liraya, azami devlet katkısı oranının da yüzde 20'den 25'e çıkarılacağını açıkladı.



TORBA YASA TASARISINDA NELER VAR



Sevk edilen torba yasa tasarısına göre,



- 16 yaş üstü aracını hurdaya ayıranlara, yeni araç alımlarında 10 bin liraya kadar ÖTV indirimi geliyor.



- Bireysel Emeklilikte cayma süresi 3 kata kadar arttırılacak.



- Maden kazasında ölenlerin ailelerine devlete 1 kadro verilecek.



- 5 bin ilave öğretmen alınacak.



- Kaçak madencilik yapanlara hapis cezası verilecek.



- Asgari ücret vergi diliminden etkilenmeyecek.



- Terörle mücadelede ölenlerin yakınlarına devlette 2 kadro verilecek.



- İstihdam artışı için teşvik verilecek.



MALİYE BAKANI AĞBAL'DAN AÇIKLAMA



Maliye Bakanı Naci Ağbal "Vergi yükü sabitlenerek asgari ücretin kalıcı olarak yıl içinde azalması önleniyor. Yatırım, üretim, ihracat, ar-ge, yenilik ve tasarım faaliyetleri teşvik ediliyor. İstihdamın artırılmasına yönelik kapsamlı ve güçlü teşvik mekanizmaları getiriliyor. Vergi tabanı genişletiliyor. Yatırım, üretim ve istihdamın artırılmasına yönelik düzenlemeleri içeren torba yasa tasarısı, TBMM'ye sevk edildi" dedi.



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