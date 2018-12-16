Meclis'in yaklaşık iki aydır süren bütçe mesaisi bu hafta sona erecek. Gergin süren 2019 yılı bütçe teklifinin tümü üzerindeki son görüşmeler 21 Aralık Cuma günü yapılacak. Hafta boyunca devam edecek görüşmeler kapsamında Pazartesi günü Sanayi ve Teknoloji, Millî Savunma ile Dışişleri Bakanlıklarının bütçeleri ele alınacak.

Meclis'in gergin süren bütçe mesaisinde son haftaya girildi.



Yaklaşık iki aydır devam eden görüşmelerin ilk aşaması Plan ve Bütçe Komisyonu'nda olmuştu. 2019 yılı bütçesi 10 Aralık'tan itibaren ise Genel Kurul'da görüşülmeye başlamıştı.



Toplam 961 milyar liralık bütçenin görüşmeleri 21 Aralık Cuma günü sona erecek. Hafta boyunca çeşitli bakanlıklar ve bağlı kurumların bütçeleri için mesai devam edecek.



Bu kapsamda pazartesi günü Sanayi ve Teknoloji, Millî Savunma ile Dışişleri Bakanlıklarının bütçeleri ele alınacak.



18 Aralık Salı günü ise Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesi masaya yatırılacak. Cuma günü de siyasi parti grupları bütçe teklifinin tümü üzerindeki son görüşlerini açıklayacak. Ardından da teklifin tümü için oylama işlemine geçilecek.



Yeni hükümet sistemine göre, bütçe teklifi kabul edilmezse iktidar 2018'in bütçesini "Yeniden değerlendirme oranları" ölçüsünde artırarak kullanmak zorunda kalacak.



Bütçe görüşmeleri sırasında sık sık iktidar ile muhalefet partileri arasında ülke gündemindeki konular nedeniyle tartışma yaşanıyor.



Bu hafta Dilekçe Komisyonu da mesaide olacak. Hafta başında komisyon bünyesinde kurulan Obezite İle Mücadele Yöntemlerini Araştırma Alt Komisyonu toplanacak. Toplantıda Başkanlık Divanı seçimi olacak ve Sağlık Bakanlığı'nca sunum yapılacak.



ulusal.com.tr