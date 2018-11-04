TBMM, yoğun mesaisine yeni haftada devam edecek. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2019 yılı bütçesinin görüşmelerine devam edilecek. Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda ise sağlıkta şiddete ilişkin hazırlanan kanun teklifi ele alınacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu hafta önemli gündem başlıkları için mesai yapacak.



Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 961 milyar lira öngörülen 2019 yılı bütçesinin görüşmelerine devam edilecek. Pazartesi günü Ulaştırma ve Altyapı, salı günü Gençlik ve Spor, çarşamba günü Millî Eğitim, perşembe günü Aile, cuma günü ise Ticaret Bakanlığı'nın bütçeleri ele alınacak.



Bütçe görüşmeleri komisyonda 22 Kasım'a kadar sürecek.



Bütçe Komisyonu yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu da mesaide olacak. 44 maddeden oluşan sağlıkta şiddeti önlemek için hazırlanan kanun teklifi komisyonda görüşülecek.



Teklife göre, kamu ve özel sağlık kuruluşlarında çalışan personele yönelik suçlardan şüpheli olanlar, kolluk görevlilerince yakalanacak ve savcılığa sevk edilecek. Savcılık adli işlemleri yerine getirecek.



Türk Eczacıları Birliğinin yanı sıra SGK ve Sağlık Bakanlığı tarafından uygun görülen kurum/kuruluşlar aracılığıyla şahsi kullanım için yurt dışından ilaç sağlanabilecek.



Tütün ürünleri kapalı dolaplarda, kişilerin ulaşamayacağı ve göremeyeceği şekilde satışa sunulacak. Bütün tütün ürünlerinin üzerindeki yazı ve şekiller aynı olacak.



Muhalefet ise teklife tepkili. Teklifin sağlıkta şiddeti önlemek için gerekli çözüm yollarını içermediğini savunan CHP, aksine tabip odalarının yetkilerinin budandığı görüşünde.



Bu hafta kritik bir toplantı da Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu'nda olacak. Çarşamba günü komisyon gündemdeki konuları görüşmek üzere basına kapalı toplanacak.



ulusal.com.tr