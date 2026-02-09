Meclis lokantasında 'cinsel istismar' davasında karar

TBMM lokantasında görev yapan personelin, kurumda stajyer olarak bulunan lise çağındaki kız öğrencilere cinsel taciz ve istismarda bulunduğu iddiaları üzerine açılan davada yargılama süreci devam ediyor. Mahkeme heyeti, dosya üzerindeki incelemelerini tamamlayarak ara kararını duyurdu.

TUTUKLU SANIKLARA ADLİ KONTROLLE TAHLİYE

Mahkeme, cezaevinde bulunan tutuklu sanıkların tamamı hakkında tahliye kararı verdi. Heyet, sanıkların serbest bırakılmasına hükmederken adli kontrol şartı uygulanmasını kararlaştırdı. Yargılamaya 15 Mayıs tarihinde görülecek duruşma ile devam edilecek.

16 YIL 6 AYA KADAR HAPİS İSTENİYORDU

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede çarpıcı detaylar yer almıştı. Savcılık, 5 sanık hakkında “çocuğa karşı cinsel taciz” ve “sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı” suçlamalarıyla dava açmıştı. İddianamede, sanıkların bu suçlardan dolayı 16 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep ediliyordu.