Meclis önünde şok: Beyaz Toros ateşe verildi! Açıklama geldi

TBMM'nin Çankaya Kapısı yakınlarında bir beyaz Toros marka araç ateşe verildi. Olayın ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü harekete geçerek inceleme başlattı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
#SONDAKİKA TBMM önünde Terörsüz Türkiye komisyonu öncesi Beyaz Toros yakıldı. Meclis'in Çankaya kapısına yakın bir noktada beyaz Toros marka olduğu belirtilen bir araç bilinmeyen bir nedenden yanmaya başladı. Araç sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi. pic.twitter.com/bRbmryr8a6— Ulusal Kanal (@ulusalkanal) August 19, 2025
Yayınlanma: Güncellenme:

Araç yangınının sürücüsü M.E.F., Mersin’de ikamet eden ve psikolojik rahatsızlıklarının yanı sıra çok sayıda suç kaydı bulunan bir kişi olarak tespit edildi. Şahıs gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü açıklamasında, “Araç yangınının M.E.F. isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiği belirlenmiş olup, tahkikat devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

İBB yolsuzluk soruşturmasında şok itiraf: İYİ Partili isme koli koli telefon gönderilmiş!İBB yolsuzluk soruşturmasında şok itiraf: İYİ Partili isme koli koli telefon gönderilmiş!Gündem
Benzin ve motorin fiyatları ne kadar? 19 Ağustos 2025 güncel listeBenzin ve motorin fiyatları ne kadar? 19 Ağustos 2025 güncel listeYurt
toros tbmm
Günün Manşetleri
Hastanelerde QR kodlu temizlik uygulaması tüm Türkiye’de başlıyor
Torba Yasa ayrıntıları TBMM’de
Putin-Trump arasında kritik telefon görüşmesi
İBB yolsuzluk soruşturmasında şok itiraf
İmamoğlu adaylıktan çekiliyor mu?
Resmi Gazete’de yayımlandı, artık zorunlu olacak
İnan Güney dahil 17 şüpheli tutuklandı
24 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı
İBB başkan danışmanı Duman’a gizli tanık iddiaları, para transferleri ve baz sinyalleri soruldu
“Bu rakamlar komik, bunu asla kabul edemeyiz!”
Çok Okunanlar
Altın fiyatları yükseldi: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını kaç TL? Altın fiyatları yükseldi: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını kaç TL?
Meteoroloji’den kritik açıklama: 19 Ağustos il il hava durumu Meteoroloji’den kritik açıklama: 19 Ağustos il il hava durumu
Benzin ve motorin fiyatları ne kadar? Benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
Son Dakika: Deprem mi oldu? Türkiye ve komşu ülkede deprem meydana geldi Son Dakika: Deprem mi oldu? Türkiye ve komşu ülkede deprem meydana geldi
Trafikte sıra dışı anlar: Kaçak inekler şehir merkezine indi Trafikte sıra dışı anlar: Kaçak inekler şehir merkezine indi