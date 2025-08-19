Meclis önünde şok: Beyaz Toros ateşe verildi! Açıklama geldi

#SONDAKİKA TBMM önünde Terörsüz Türkiye komisyonu öncesi Beyaz Toros yakıldı. Meclis'in Çankaya kapısına yakın bir noktada beyaz Toros marka olduğu belirtilen bir araç bilinmeyen bir nedenden yanmaya başladı. Araç sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi. pic.twitter.com/bRbmryr8a6— Ulusal Kanal (@ulusalkanal) August 19, 2025

Araç yangınının sürücüsü M.E.F., Mersin’de ikamet eden ve psikolojik rahatsızlıklarının yanı sıra çok sayıda suç kaydı bulunan bir kişi olarak tespit edildi. Şahıs gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü açıklamasında, “Araç yangınının M.E.F. isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiği belirlenmiş olup, tahkikat devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.