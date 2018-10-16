Ankara'da dur ihtarına uymayan plakasız bir traktörün sürücüsü bacağından vurularak yakalandı. İsmi Aydın Sakarya olduğu belirlenen kişi kovalamaca sırasında traktörüyle çok sayıda araç ezdi.

Başkentte dur ihtarına uymayan plakasız bir traktörün sürücüsü güvenlik güçlerini alarma geçirdi. Sürücü kısa süreli kovalamaca sonrası yakalandı.



Olay sabah saatlerinde yaşandı. Kızılay'daki trafik kontrol noktasında görevli polisler, Atatürk Bulvarı'nda seyreden plakasız bir traktörün sürücüsüne "dur" ihtarında bulundu.



Polisin uyarısını dikkate almayan traktör sürücüsü, önündeki araçlara çarparak, Çankaya yönüne doğru ilerledi. Meclis'in Çankaya kapısı önünde polisin uyarı ateşi açması da traktör sürücüsünü durduramadı.



Polis ekiplerinin lastiklerine ateş ettiği traktörün sürücüsü birçok aracı altına alarak ezdi.



Sürücü, Çankaya Caddesi'nde bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. İsminin Aydın Sakarya olduğu öğrenilen Beypazarı nüfusuna kayıtlı 45 yaşındaki şoför gözaltına alındı.



Çiftçi olduğu belirtilen Sakarya'nın, polise verdiği ilk ifadede, "Traktörünü İsrail Büyükelçiliği önüne çekip eylem yapmayı planladığını" söylediği öğrenildi.



Olayla ilgili soruşturma da başlatıldı.



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