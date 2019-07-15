Meclis'te 15 Temmuz özel oturumu yapıldı

15 Temmuz darbe girişimi Meclis'te düzenlenen özel oturumla da anıldı. Genel Kurul'da siyasi parti grupları kalkışmaya ilişkin görüşlerini paylaştı. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un konuşması ise Genel Kurul'da tansiyonu yükseltti. Ak Partili vekiller, Özkoç'un hükümete yönelik FETÖ suçlamalarını sıraların üzerine vurarak protesto etti.

Sıralar yumruklandı. Ak Parti ile CHP'li vekiller arasında sözlü atışma yaşandı.



15 Temmuz'un yıl dönümü kapsamında Meclis'te de bazı etkinlikler düzenlendi. Darbe gecesi bombalanan yerde etkinlik düzenlendi. Hayatın kaybedenler için karanfiller bırakıldı.



Meclis Genel Kurulu da özel bir oturumla toplandı. Oturumun açılışını Meclis Başkanı Mustafa Şentop yaptı.



Şentop'un ardından siyasi parti gruplarının temsilcileri tek tek söz aldı. İlk konuşmayı Ak Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş yaptı. Muş, FETÖ lideri Fethullah Gülen'i koruyan Amerika'ya tepki gösterdi.



Muş'un ardından kürsüye gelen CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un konuşması ise Genel Kurul'da tansiyonun yükselmesine neden oldu. Özkoç'un, hükümete yönelik FETÖ suçlamaları Ak Parti sıralarında tepkiyle karşılandı. Ak Partili vekiller Meclis sıralarına vurarak Özkoç'u protesto etti.



MHP adına konuşan Grup Başkanvekili Erkan Akçay da kontrollü darbe söylemelerine tepki gösterdi.



Genel Kurul'daki oturuma kabine üyeleri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile yüksek yargı organlarının başkanları katıldı. Özel oturumda; Rusya, Çin ve İran büyükelçi, Amerika ise maslahatgüzarı düzeyinde temsil edildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan da törende yer aldı.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise özel oturumu Genel Kurul'daki locasından izledi. Ayrıca Erdoğan 15 Temmuz kapsamında Millet Camisi ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenlere de katıldı.



15 Temmuz'da FETÖ'cüler Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nü hedef almıştı. Büyük bir tahribat alan bina yıkıldı ve yerine yenisi inşa edildi. Kalkışmanın 3'üncü yıl dönümü kapsamında da binanın açılışı yapıldı.



Başkentte Gölbaşı Polis Özel Hareket Daire Başkanlığı'nda da etkinlik düzenlendi. Meclis Başkanı Mustafa Şentop ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla 40'ın üzerinde polisin şehit olduğu yerde anma programı düzenlendi.





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