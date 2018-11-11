Sağlık alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi yeni haftada Meclis Genel Kurulunun gündemine gelecek. Geçen hafta Sağlık Komisyonunda kabul edilen teklif, salı günü Genel Kurul'da görüşülecek. Sağlık çalışanına şiddeti tutuklama nedeni sayan teklife göre, sigara paketleri de tek tip olacak. Meclis'in 2019 yılı bütçesine ilişkin mesai de 12 Kasım'dan itibaren devam edilecek.

Meclis yoğun bir haftaya daha giriyor.



Genel Kurul'da sağlık alanına ilişkin hazırlanan kanun teklifi görüşülecek. Geçen hafta Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda kabul edilen teklif 13 Kasım Salı günü Genel Kurul'a gelecek.



Teklifin en çok tartışılanı Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilenlerin bir daha SGK ile anlaşmalı hastanelerde çalışmamasını içeren madde oldu. Hükümet devletin tedbir aldığını savunurken muhalefet maddeye tepkili.



Teklife göre, sağlık çalışanına şiddet tutuklanma nedeni sayılacak.



Sağlık, eğitim ve öğretim, kültür ve spor hizmeti verilen yerler ile üniversite yerleşkelerinde tütün ürünlerinin satışı yasaklayan teklifle, sigara paketleri tek tip olacak.



Tüp bebek için üst yaş sınırını 38'den 40'a çıkartan teklife göre, alt yaş sınırı 23 olacak.



Genel Kurul'un yanı sıra komisyonlar da mesaide olacak. Pazartesi günü, 960 milyar 976 milyon liralık 2019 yılı bütçesinin görüşmeleri Plan ve Bütçe Komisyonu'nda devam edecek. Bu kapsamda, 12 Kasım Pazartesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 13 Kasım Salı Sağlık Bakanlığı, 14 Kasım Çarşamba Dışişleri Bakanlığı'nın bütçesi ele alınacak. İçişleri Bakanlığı'nın bütçesi 15 Kasım Perşembe, Tarım Bakanlığı'nın bütçesi ise 16 Kasım Cuma günü masaya yatırılacak.



Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu'nda da Ziraat Bankası ve Halk Bankası ile iki bankaya da bağlı kuruluşların bütçe denetimi yapılacak.



14 Kasım Çarşamba günü ise Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu, basına kapalı toplanacak. Aynı gün Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nda Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Türkiye'de cezaevlerinin durumuna ilişkin sunum yapacak.



ulusal.com.tr