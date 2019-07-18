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Meclis'te sert EYT eleştirisi - Son dakika 18 Temmuz 2019 Perşembe emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 11. Kalkınma Planı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ünal Demirtaş, planın, bu dönemin ruhuna uygun olarak bir anonim şirket mantığıyla hazırlandığını ileri sürerek, planda emeklilerin, esnafın, memurun, işçinin, emeklilikte yaşa takılanların yararına hiçbir hedefin olmadığını söyledi. Demirtaş, planda, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi, emeklilikte yaşa takılanların sorunlarının çözülmesi, çocuk işçiliğinin önlenmesi ve asgari ücret konularında tek bir cümle dahi bulunmadığını aktardı

Meclis'te sert EYT eleştirisi - Son dakika 18 Temmuz 2019 Perşembe emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 11. Kalkınma Planı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ünal Demirtaş, planın, bu dönemin ruhuna uygun olarak bir anonim şirket mantığıyla hazırlandığını ileri sürerek, planda emeklilerin, esnafın, memurun, işçinin, emeklilikte yaşa takılanların yararına hiçbir hedefin olmadığını söyledi. 

Planda toplumun dar gelirli kesimlerinin unutulduğunu, anayasada yer alan sosyal devlet ilkesinin olmadığını söyleyen Demirtaş, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin, Türkiye'yi bir yılda büyük bir ekonomik krize soktuğunu öne sürdü.

Demirtaş, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, gömleğin ilk düğmesidir ve bu ilk düğme yanlış iliklenmiştir. Bu sistem devam ettiği sürece Türkiye'nin, dar gelirlinin iki yakası bir araya gelmemektedir, gelmeyecektir. Bu sistemde 11. Kalkınma Planı'ndaki hedeflerin tutma ihtimali yüzde sıfırdır." görüşünü savundu. 

11. Kalkınma Planı'nda, "kıdem tazminatı reformu gerçekleştirilecektir" denildiğini ifade eden Demirtaş, "Reform yapılacağı yani fona devredileceği hedefi, kalkınma planından derhal çıkarılmalıdır. Kıdem tazminatından işçilerin yararlanma koşullar ise kolaylaştırılmalıdır." diye konuştu. 

Demirtaş, planda, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi, emeklilikte yaşa takılanların sorunlarının çözülmesi, çocuk işçiliğinin önlenmesi ve asgari ücret konularında tek bir cümle dahi bulunmadığını aktardı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #meclis #eyt #Emeklilikte yaşa takılanlar
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