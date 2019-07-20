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Meclis'te son dakika EYT açıklaması - 20 Temmuz 2019 Cumartesi son dakika emeklilikte yaşa takılanlar, genel af, ceza indirimi, denetimli serbestlik ve 3600 ek gösterge açıklaması

Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, Mecliste düzenlediği basın toplantısında emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili henüz bir gelişme olmadığını belirtti. Yılmaz, "Af veya ceza indirimi konusu da nereye gitsek gündeme getiriliyor. Bu ağızdan çıktığı zaman, kurşun gibi geri getiremezsiniz. Bununla ilgili yasal düzenleme mutlaka gerekiyor. Hukukun alt üst olduğu, adalet sistemin çöktüğü ortamda insanlar mağdur oldular. Mahkemelerin ne kadar adalet dağıttığı ya da dağıtamadığını toplumumuz iyi biliyor" dedi. Yılmaz, 3 bin 600 ek gösterge ile ilgili mutlaka bir düzenleme yapılması gerektiğini söyledi

Meclis'te son dakika EYT açıklaması - 20 Temmuz 2019 Cumartesi son dakika emeklilikte yaşa takılanlar, genel af, ceza indirimi, denetimli serbestlik ve 3600 ek gösterge açıklaması

Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, toplumun çözülmesini beklediği konuları gündeme almayan siyasetin, halktan kopmuş olacağını söyledi.

Yılmaz, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, hükümetin toplumun taleplerine kulaklarını tıkadığını öne sürdü. 

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR (EYT)

"AK Parti'yi ekonomik kriz ve mağduriyetler iktidara getirdi, ekonomik kriz ve mağduriyetler iktidardan götürecek" ifadesini kullanan Yılmaz, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili henüz bir gelişme olmadığını belirtti. Bu konuda verilen sözler bulunduğunu dile getiren Yılmaz, "Dileriz ki Meclis yeni döneminde bu kesimin taleplerini gündeme alır." dedi.

ATANAMAYAN ÖĞRETMENLER VE 3600 EK GÖSTERGE

460 bin atanamayan öğretmen olduğunu aktaran Yılmaz, 3 bin 600 ek gösterge ile ilgili mutlaka bir düzenleme yapılması gerektiğini söyledi.

KYK BORÇLARI

Öğrencilerin kredi borçlarının da çözüm bekleyen bir başka konu olduğunu ifade eden Yılmaz, "Üniversiteden mezun olanlar iş bulana kadar bu borçları ödemesin. Bu borçlara faiz uygulanmasın ve iş buldukları zaman ödesinler." diye konuştu. 

AF VEYA CEZA İNDİRİMİ

Takibe alınan tüketici kredisi ve kredi kartı borçlarının da ele alınması gerektiğini belirten Yılmaz, "Af veya ceza indirimi konusu da nereye gitsek gündeme getiriliyor. Bu ağızdan çıktığı zaman, kurşun gibi geri getiremezsiniz. Bununla ilgili yasal düzenleme mutlaka gerekiyor. Hukukun alt üst olduğu, adalet sistemin çöktüğü ortamda insanlar mağdur oldular. Mahkemelerin ne kadar adalet dağıttığı ya da dağıtamadığını toplumumuz iyi biliyor." değerlendirmesini yaptı.

Meclis 1 Ekim'de açıldığında bu konuların mutlaka gündeme alınması gerektiğini söyleyen Yılmaz, "Toplumun çözülmesini beklediği konuları gündeme almayan siyaset, halktan kopmuş demektir." değerlendirmesinde bulundu. 

Etiketler; #3600 ek gösterge #denetimli serbestlik #ceza indirimi #genel af #eyt #Emeklilikte yaşa takılanlar #meclis
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