TBMM, bu hafta iki önemli kanun teklifi için mesai yapacak. Genel Kurul'da salı günü "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanununda değişiklik yapılmasını içeren teklif" ele alınacak. Genel Kurul gündemine gelecek bir diğer konu ise plastik poşetlerin parayla satılmasını öngören düzenleme olacak.

Gergin bir haftayı geride bırakan Türkiye Büyük Millet Meclisini, yeni hafta da yoğun bir gündem bekliyor.



Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 960 milyar liralık 2019 yılı bütçesinin görüşmelerine 22 Kasım'a kadar devam edilecek. Pazartesi günü Kültür Bakanlığı, salı günü Adalet Bakanlığı, Çarşamba günü Çevre Bakanlığı, 22 Kasım perşembe günü ise Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçeleri ele alınacak.



Aralık ayında ise 2019 yılı bütçesi Meclis Genel Kurulu'na gelecek.



Plan ve Bütçe Komisyonu'nun yanı sıra Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu da mesaide olacak. Komisyonda çarşamba günü, devlet istihbarat hizmetleri ile güvenlik ve istihbari nitelikteki faaliyetlere ilişkin 2017 yılı raporu görüşülecek.



Genel Kurul'da ise iki ayrı kanun teklifi görüşülecek. Salı günü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi masaya yatırılacak.



Teklife göre, milletvekili ile yerel seçimlerde adaylık için görevinden ayrılan birlik başkan ve yöneticileri, seçilemedikleri takdirde eski görevlerine dönebilecek. Teklif, oda ile esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarının yöneticilerini de kapsıyor.



TOBB Kanunu'nun kabul edilmesinin ardından plastik alışveriş poşetlerinin parayla satılmasını içeren düzenleme Genel Kurul'da görüşülecek.



Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine göre; Poşetler vatandaşa en az 25 kuruştan satılacak. Plastik poşetleri ücretsiz veren satış noktalarına, kapalı satış alanının her metrekaresi için 10 lira idari para cezası kesilecek.



Teklifin bir diğer maddesine göre de 1 Haziran 2019'dan itibaren yeni imar planlarında bisiklet yolları ve bisiklet park istasyonları zorunlu olacak.



ulusal.com.tr