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Meclis TV canlı yayını nasıl izlenir? Son dakika yeni askerlik kanunu görüşmeleri canlı yayın

Yeni askerlik yasasının onaylanacağı gün binlerce askerin gözü TBMM'de. TBMM TV canlı yayını nasıl izlenir? İşte Meclis TV'yi izlemenin yolu

Meclis TV canlı yayını nasıl izlenir? Son dakika yeni askerlik kanunu görüşmeleri canlı yayın

Yeni askerlik sisteminin yasalaşmasında artık sona gelindi. Bugün Meclis'te kanun teklifi canlı olarak görüşülecek. Beklenti yeni sistemin bugün yasalaşması... Heyecan katsayısı had safhaya çıkarken TBMM TV frekans bilgileri aratılıyor... İşte ayrıntılar...

Türksat 4A Batı 42ºE / Türkiye - Avrupa 11.958 V 27500 5/6
Eutelsat 7A 7ºE - (10.762) 10.762 V 30000 3/4
D-Smart, Digitürk, Tivibu, Kablo TV ve Analog Kablo TV gibi platformlarda ise aşağıdaki kanal numaraları üzerinden izleyebilirsiniz.
Digitürk: 56
D-Smart: 103
Tivibu: 97
Kablo TV: 133
Analog Kablo TV: S 06

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