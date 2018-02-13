-Adana Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri, bir aylık huzur haklarını Mehmetçik Vakfına bağışladı

Adana Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri, bir aylık huzur haklarını Mehmetçik Vakfına bağışladı.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, belediyenin olağan meclis toplantısının ikinci oturumunda, gündem öncesi söz alarak, şehit ailelerine destek olan, gazilerin rehabilitasyon ve tedavilerine yardım eden Mehmetçik Vakfına destek kampanyası başlattı.



Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüterek, Türk milletinin huzur ve güvenini tesis ettiğini ifade eden Sözlü, başkanlık maaşını Mehmetçik Vakfına bağışladığını kaydetti. Sözlü'nün maaşını bağışlamasının ardından, meclis üyeleri de bir aylık huzur haklarını Mehmetçik Vakfına bağışlama kararı aldı.



Açıklamada, 79 üyesi bulunan Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nden yaklaşık 322 bin liranın, Mehmetçik Vakfına bağışlandığı bilgisine yer verildi.