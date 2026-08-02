Meclis'e gelen dilekçeler şaşırttı: "İstanbul kışlık, Ankara yazlık başkent yapılsın!"

Dilekçelerden 207'si kadınlardan gelirken, Komisyona en çok çalışma ve sosyal güvenlik alanı ile adalete ilişkin konularda başvuruldu. Komisyona en çok başvuru yapan iller ise sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir oldu.

Dikkat çeken talepler: Evlilik yemini yasağından hoparlörle konuşma kısıtlamasına

Dilekçe Komisyonu'na başvuran bir kişi, resmi nikah sırasında edilen evlilik yemininin yasaklanmasını ve evlilik çağındaki kişiler için doğrudan bu alana odaklanmış resmi bir devlet kurumunun kurulmasını talep etti.

Komisyona gelen diğer dikkat çekici talepler ise şu şekilde sıralandı:

Bedelli askerlik temel eğitimine isteğe bağlı olarak insansız hava sistemleri ve FPV dron kullanımına ilişkin uzmanlık modülü eklenmesi.

Seçimlerde vatandaşlara yaşadıkları ilin milletvekili sayısı kadar oy hakkı verilmesi.

Özel dedektiflik şirketlerinin faaliyetlerinin yasaklanması.

Okul bahçelerinin yaz tatilinde mahalle çocuklarının kullanımına açılması.

İstanbul'un kışlık, Ankara'nın yazlık başkent yapılması.

Suç olaylarında kullanılmasının önlenmesi amacıyla sivri uçlu bıçakların üretiminin yasaklanması.

Ege isminin kullanımının yasaklanarak mevcut isimlerin Efe olarak değiştirilmesi.

Ülkenin belli bölgelerinde başlık parası uygulamasının yasaklanması.

AVM'lerin pazar günü kapalı olması.

Tüm devlet kurumlarında kartlı mesai kontrol sistemine geçilmesi.

Annelere asgari ücret verilmesi ve çocuk başına asgari ücret düzeyinde yardım yapılması.

Kamuda memur olanların mesaisinin haftada 4 gün olarak düzenlenmesi.

Ülke genelini etkileyen doğal afet durumlarında kiraların 2 yıl boyunca sabit tutulması.

Kamusal alanlarda cep telefonu hoparlörü açık konuşmanın yasaklanması.

Kamu personel alımlarında akademik not ortalamasının esas alınması.

Bir vatandaş ise kamu kurumlarının sosyal medya kullanımının sınırlandırılmasını, duyuru ve

bilgilendirmelerin sosyal medya yerine resmi internet siteleri ve yerli platformlar üzerinden yapılmasını istedi.

Komisyon vatandaşların sorunlarına çözüm üretti

Komisyon, vatandaşların sorunlarının çözüme kavuşturulmasında aktif rol üstlenmeyi sürdürdü.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde TOKİ tarafından teslim edilen konuttaki imalat kusurları talebi, Şanlıurfa'da bir mahalleye spor kompleksi yapılması isteği, Eskişehir'deki bir parkta gece gürültü yapıldığı şikayeti, İstanbul'da ruhsatsız çalışan tekstil işletmesi beyanı ve Konya'nın Karatay ilçesindeki kaçak su kuyuları başvuruları üzerine ilgili kurumlarla irtibata geçilerek taleplerin karşılanması sağlandı.

Karamık: "Dilekçe hakkı yönetime katılımın en etkili aracıdır"

TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık, dilekçe hakkının vatandaşların yönetime katılımının en etkili araçlarından biri olduğunu vurguladı.

Karamık açıklamasında, "Vatandaşlarımızın gündelik yaşamlarından kamu hizmetlerine kadar geniş bir yelpazede dile getirdiği talepler, çözüm süreçlerimize ışık tutmuş, demokratik katılımı daha da güçlendirme yönündeki kararlılığımızı pekiştirmiştir" ifadelerini kullandı.