HDP'den 8 milletvekilinin dokunulmazlık dosyası TBMM Başkanlığına sunuldu.

HDP'den 8 milletvekilinin dokunulmazlık dosyası TBMM Başkanlığına sunuldu.



Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna sevk edilen milletvekillerinin isimleri şöyle:

HDP Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan, HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, HDP Diyarbakır Milletvekili Adnan Selçuk Mızraklı, HDP Mardin Milletvekili Pero Dundar, HDP Adana Milletvekili Kemal Peköz, HDP Şırnak Milletvekili Hasan Özgüneş, HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu.



Gelen dosyalar arasında Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın iki dosyası bulunuyor.



Son gelen fezlekeler ile Meclise ulaşan dosya sayısı 209 oldu.