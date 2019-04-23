Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan kürsüye çıktığı zaman TBMM Genel Kurulu'nu terk eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ulusal Kanal Muhabiri Gürkan Demir'in sorusunu yanıtladı. Erdoğan, HDP ile terör örgütü PKK'nın omuz omuza olduğunu, kol kola olduğunu ifade ettikten sonra Ulusal Kanal Muhabiri Gürkan Demir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a HDP'nin kapatılması için AK Parti'nin bir girişimi olup olmayacağını sordu. Erdoğan, bu soruya verdiği yanıtta parti kapatmanın farklı bir konu olduğunu, suç işleyenlerin ayrı bir şey olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suç işleyenlerle ilgili hukukun çok farklı çalışması lazım. CHP Genel Başkanı, 'hak hukuk adalet' diyor. Kimler için çalışacak bu hak hukuk adalet? Yargı kararını vermesi gerekiyor." ifadelerini kullandı

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan kürsüye çıktığı zaman Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nu terk etti.



Erdoğan, Meclisten çıkarken gazetecilerin sorularını yanıtladı.



ERDOĞAN, NEDEN MECLİS'İ TERK ETTİ



Erdoğan, HDP'ye tepki göstererek "Mehmedimi şehit edenleri neden dinleyeceğim." dedi.



Erdoğan, "Nasıl ayrılmayalım? İstiklal Marşı'nı parlamento içerisinde okumayanları mı dinleyelim? Benim Mehmetçiklerimi şehit edenleri mi dinleyelim, bunlarla kol kola gezenleri mi omuz verenleri mi dinleyelim?" şeklinde tepkisini ortaya koydu.



ERDOĞAN, ULUSAL KANAL'IN HDP SORUSUNU YANITLADI



Erdoğan, HDP ile terör örgütü PKK'nın omuz omuza olduğunu, kol kola olduğunu ifade ettikten sonra Ulusal Kanal Muhabiri Gürkan Demir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a HDP'nin kapatılması için AK Parti'nin bir girişimi olup olmayacağını sordu.



Erdoğan, bu soruya verdiği yanıtta parti kapatmanın farklı bir konu olduğunu, suç işleyenlerin ayrı bir şey olduğunu söyledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suç işleyenlerle ilgili hukukun çok farklı çalışması lazım. CHP Genel Başkanı, 'hak hukuk adalet' diyor. Kimler için çalışacak bu hak hukuk adalet? Yargı kararını vermesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.







KILIÇDAROĞLU'NA SALDIRI



Erdoğan'a CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Ankara Çubuk'ta yapılan saldırıya dair soru yöneltildi. Erdoğan'a, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamanın ardından bir görüşme olup olmayacağı soruldu. Erdoğan, yaptığı açıklamada insanlarda bir gaz sıkışması olduğunu söyledi ve Kılıçdaroğlu'nun da bir yere giderken bunları hesap etmesi gerektiğini aktardı.



TBMM'nin açılışının 99'uncu yılı kapsamında akşam bir resepsiyon olacak. Erdoğan, bu resepsiyona katılacağını da söyledi.



ulusal.com.tr

