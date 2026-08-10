Meclis'in tatil tarihi belli oldu! TBMM 1 Ekim'e kadar tatile giriyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda, AK Parti’nin gündem ve çalışma saatlerine ilişkin sunduğu grup önerisi kabul edildi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Meclis'in tatil tarihi belli oldu! TBMM 1 Ekim'e kadar tatile giriyor
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Alınan karara göre Meclis, kamuoyunun yakından takip ettiği Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerini tamamlamasının ardından 1 Ekim 2026 tarihine kadar yasama çalışmalarına ara vererek tatile girecek. Oturumda İYİ Parti’nin teklifin Anayasa’ya aykırılığı yönündeki önerisi ise reddedildi.

Parti temsilcilerinden usul ve içerik tartışması

Genel Kurul saliselerinde kanun teklifinin usulü ve içeriğine dair parti temsilcileri arasında sert tartışmalar yaşandı:

İYİ Parti: Grup Başkanvekili Turhan Çömez, teklif metninin milletvekilleri tarafından incelenmeden imzalandığını, Adalet Komisyonu’ndan aceleyle geçirildiğini ve Anayasa’ya açıkça aykırılık taşıdığını savundu.
Yeni Yol Partisi: Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Türkiye'nin sosyal ve demokratik devlet yapısının güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, silahların bırakılmasıyla eş zamanlı yürüyecek bir demokratikleşme sürecinin önemine vurgu yaptı.
AK Parti: TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel ise usulen bir aykırılık bulunmadığını belirterek; "Teklifin ruhunda aynı safta duran Türk'ün, Kürt'ün, Arap'ın kardeşliği vardır. Milletimiz Sevr'i nasıl tarihin çöplüğüne attıysa terörü de tarihin çöplüğüne atacaktır" ifadelerini kullandı.

Oylamaların ardından kanun teklifinin maddelerinin görüşülmesine geçildi.

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