Meclis'te bayram öncesi yoğun mesai: İşte yeni haftada Meclis gündeminde olacak konular

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü, maaş zammı nedeniyle Meclis'te...

AK Parti'de yürütülen çalışmaların tamamlanarak teklifin bu hafta komisyonlara gelmesi bekleniyor.

Teklifte, memurlara verilecek refah payı ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşına yapıLacak iyileştirme yer alıyor.

KOMİSYONLARDA GÖREV ALACAK VEKİLLER SEÇİLECEK

Meclis'te salı ve çarşamba günü, siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.

Ayrıca Meclis Komisyonlarda görev alacak vekiller seçilecek. Çarşamba günü Avrupa Birliği Uyum Komisyonu, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ile Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunda, 28. Dönem birinci devrede görev yapacak bağımsız milletvekillerinin isimleri oylamaya sunulacak.

İhtisas komisyonları, Genel Kuruldaki bağımsız üye seçiminin ardından en yaşlı üye başkanlığında toplanarak, başkanlık divanını seçecek ve çalışmalarına başlayacak.