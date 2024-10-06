Mecliste bu hafta neler konuşulacak? İşte ayrıntılar...

Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu hafta da yoğun mesaisine devam edecek. Haftanın ana gündemi, İsrail'e yönelik özel oturum olacak. Meclis Genel Kurulu, 8 Ekim Salı günü İsrail'in saldırılarını görüşmek için toplanacak.

Dışişleri ve Milli Savunma bakanları, bölgede yaşanan son gelişmeler hakkında bilgilendirmelerde bulunacak. Oturumun kapalı olup olmayacağına, oturum başladığında karar verilecek.

Meclis'in gündemindeki diğer önemli başlıklardan biri ise Öğretmenlik Meslek Kanunu olacak. Teklifin Genel Kurul görüşmelerinin devam etmesi bekleniyor. 42 maddelik teklifin 25 maddesi şu ana kadar kabul edildi. Bu teklif kapsamında, öğretmenlere yönelik şiddet suçlarının cezaları artırılıyor. Eğitimcilere karşı kasten yaralama suçlarına 6 yıl 9 aya kadar hapis cezası öngörülüyor.

Ayrıca teklif, Milli Eğitim Akademisi’nin kurulmasını içeriyor. Öğretmenlik mesleği için gerekli yeterlilikler çerçevesinde belirlenen teorik ve uygulamalı dersler, bu akademi tarafından verilecek.

Genel Kurul görüşmelerinin yanı sıra komisyonlar da çalışmalarını sürdürecek. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'na bağlı İslamofobi ve Irkçılık İnceleme Alt Komisyonu, çarşamba günü toplanacak. Bu toplantıda Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, İslam düşmanlığı ve ırkçılık konularında sunum yapacak.

Salı ve çarşamba günleri ise Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek.