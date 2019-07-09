banner1005
On Birinci Kalkınma Planı'nda enerji
On Birinci Kalkınma Planı'nda enerji
Yoğun bakımlarda hasta ziyareti genelgesi
Yoğun bakımlarda hasta ziyareti genelgesi
İstanbul'un üç ilçesine yağış uyarısı
İstanbul'un üç ilçesine yağış uyarısı
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Mecliste EYT reddi: AK Parti ve MHP... - 9 Temmuz 2019 Salı son dakika emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Cumhuriyet gazetesinin haberinde "Meclis’te AKP ve MHP’nin oylarıyla reddedilen ve kamuoyunda çokça tartışılan bir başka önerge de İYİ Parti’nin emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili önergesi oldu" denildi

Mecliste EYT reddi: AK Parti ve MHP... - 9 Temmuz 2019 Salı son dakika emeklilikte yaşa takılanlar haberleri
EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR (EYT)

Cumhuriyet gazetesinde yer alan EYT haberinde şu ifadeler yer aldı:

"Meclis'te AKP ve MHP’nin oylarıyla reddedilen ve kamuoyunda çokça tartışılan bir başka önerge de İYİ Parti’nin emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili önergesi oldu.

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri öncesinde her siyasi partinin emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili seçim vaadi bulunuyordu.

İYİ Parti, EYT’liler ile ilgili Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını istedi, ancak komisyonun kurulması istemi reddedildi."

ulusal.com.tr
Etiketler; #mhp #ak parti #meclis
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.