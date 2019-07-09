Mecliste EYT reddi: AK Parti ve MHP... - 9 Temmuz 2019 Salı son dakika emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR (EYT)
Cumhuriyet gazetesinde yer alan EYT haberinde şu ifadeler yer aldı:
"Meclis'te AKP ve MHP’nin oylarıyla reddedilen ve kamuoyunda çokça tartışılan bir başka önerge de İYİ Parti’nin emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili önergesi oldu.
24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri öncesinde her siyasi partinin emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili seçim vaadi bulunuyordu.
İYİ Parti, EYT’liler ile ilgili Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını istedi, ancak komisyonun kurulması istemi reddedildi."
ulusal.com.tr
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