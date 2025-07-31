Meclis’te kurulan komisyon ne zaman toplanacak? Numan Kurtulmuş açıkladı

PKK'nın silah bırakmasıyla başlatılan "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında TBMM’de kurulan komisyonun ilk toplantısı için takvim netleşti. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyonun ağustosun ilk haftasında çalışmalara başlayacağını açıkladı.

Kurtulmuş’un Meclis’teki tüm siyasi partilere gönderdiği yazının yanıt süresi bugün saat 17.00 itibarıyla sona eriyor. Bu saatten sonra komisyona üye veren partiler kesinleşmiş olacak. Şu ana kadar MHP, DEM Parti, EMEP ve DSP komisyona üye verirken; CHP, AK Parti, Yeni Yol ve HÜDA PAR'ın isimleri henüz netleşmedi. İYİ Parti komisyona katılmayacağını açıkladı. Yeniden Refah Partisi, TİP ve Demokrat Parti ise tavrını bildirmedi.

TARİHİ BİR FIRSAT DOĞDU

Altıncı Dünya Parlamento Başkanları Konferansı dolayısıyla Cenevre’de bulunan Kurtulmuş, BM Ofisi’nde gazetecilerin sorularını yanıtladı. 50 yıldır süren çatışmalara işaret eden Kurtulmuş, “On binlerce vatandaşımızı kaybettik. 2 trilyon doların üzerinde maddi kaybımız oldu. Bu, Türkiye’nin ayaklarına vurulmuş büyük bir prangaydı. Şimdi bu prangadan kurtulmak için tarihi bir fırsat doğdu” dedi.

Kurtulmuş, örgütün kendisini feshetmesinden sonra oluşacak yeni sürecin nasıl yönetileceğine dair yol haritasının da bu komisyon tarafından belirleneceğini söyledi. “Bu komisyon bir partinin değil, 86 milyonluk milletimizin tamamının ortak meselesidir” diyen Kurtulmuş, sürecin şeffaf ve kapsayıcı biçimde yürütüleceğini ifade etti.

Silah bırakma açıklamasının ardından Meclis’in süreci devraldığını belirten Kurtulmuş, “Silahların bırakılmaya başlanmasıyla birlikte o zaman sürecin takibiyle ilgili sorumluluk siyasi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geçer. Planlandığı gibi süreç devam ediyor. Silahlar bir taraftan bırakılmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“KÜRT'ÜN ONURU, TÜRK'ÜN GURURUDUR. BUNU SAĞLAYACAĞIZ”

Komisyonun yasal düzenlemeler hazırlayacağını ve sürecin tüm taraflarının görüşüne açık olacağını vurgulayan Kurtulmuş, “Kürt'ün onuru, Türk'ün gururudur. Bunu sağlayacağız” dedi. Komisyonun sadece milletvekillerinden değil, sivil toplum kuruluşlarından, hukuk çevrelerinden ve konu hakkında çalışma yapan kişilerden de görüş alacağını söyledi.

İlk toplantıda rutin kararların alınacağını belirten Kurtulmuş, stratejik kararlar için beşte üç nitelikli çoğunluğun aranacağını kaydetti. Sürecin partiler arası tartışma alanı değil, ortak çözüm zemini olması gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, “Burası A partisinin, B partisinin siyasi mücadele alanı değildir. Burası topyekûn bütün Türkiye'nin, 86 milyon milletimizin hep birlikte cumhuriyet tarihimizin en önemli sorununu tamamıyla ortadan kaldırmak için ortaya koyacağı, fedakâr bir çalışmanın gerçekleştirileceği bir süreçtir” dedi.