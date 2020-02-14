Meclis’te "siyasi ayak" gerginliği

FETÖ’nün siyasi ayağı tartışması Meclis Genel Kurulu’nda tansiyonu yükseltti, sözlü başlayan tartışma yerini arbedeye bıraktı.

Meclis Genel Kurulu’nda imar kanunu teklifinin görüşmelerine devam edilirken 13 Şubat Perşembe akşamında tartışma yaşandı. Ak Parti ve CHP arasında siyasi hesaplaşmaya dönenen FETÖ’nün siyasi ayağı meselesi Genel Kurul’a da taşındı.

Ak Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, bir taraftan derin yapılarla mücadele ederken diğer taraftan da paralel yapılarla mücadele ettiklerini vurguladı. Özkan, CHP’ye sıralarına seslenerek Ergenekon, Balyoz mağduru milletvekillerinin mağduriyetinin Yargıtay’ın kararıyla bozulduğunu ifade etti. Buna rağmen o dönem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun FETÖ kalemşörleriyle Zaman gazetesine destek sunduğunu söyledi.

Özkan, Kılıçdaroğlu’nun RTÜK’ün Samanyolu televizyonuna ilişkin kararını protestoya gittiği zamanı da hatırlattı. Özkan, CHP İstanbul Vekili Mahmut Tanal’ın “Benim milletvekili maaşımı Bank Asya'da açtığım hesaba yatırın.” sözlerinin Bank Asya’nın FETÖ ilişkisi ortaya çıktıktan sonra olduğunu söyledi. Özkan, “Mahmut Tanal suçunu çok iyi biliyor” dedi.

Bunun üzerine Özkan ile CHP’li vekiller arasında laf atışmaları meydana geldi. Tanal, bu esnada “Sayın Özkan, ben Ergenekon, Balyoz'la ilgili mücadele verirken, ayağım kırılırken sen o davaya müdahillik talebinde bulunmuştun. Utanmıyor musun?” dedi. Ardından Tanal, “FETÖ'cü aranıyorsa bunun kökü, tohumu, her şeyi Ak Parti'dedir” sözlerini ekledi. Bu sözler, tartışmayı alevlendirdi.

Ak Partili Özkan Tanal’a “Hukukçular Derneği Başkanı olarak Balyoz davasına müdahillik talebinde bulundum. Yanlış mı yaptım?" yanıtını verdi. İki parti arasında tartışmanın büyümesinin ardından birleşime ara verdi.

Ancak Özkan ile Tanal, verilen arada birbirlerinin üzerine yürüdü. Daha sonra Ak Parti ve CHP vekilleri arasında da itişmeler yaşandı. Gerginliği araya giren bazı vekiller yatıştırdı. CHP vekilleri daha sonra Tanal'ı, Genel Kurul Salonu'ndan çıkardı.

ulusal.com.tr