Meclis'te stajyere taciz iddiası: Bir kişi görevden uzaklaştırıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi lokantasında taciz iddiası üzerine soruşturma başlatıldığı açıklandı. Meclis Genel Sekreterliği tarafından yapılan bilgilendirmede, 2024–2025 eğitim döneminde görev yapan bir stajyerin ailesinin 19 Kasım’da şikayet dilekçesi verdiği belirtildi.

Açıklamaya göre, dilekçenin ardından 20 Kasım’da iddialarla ilgili soruşturma başlatıldı. Şikayette yer alan ifadelerin incelenmesi sonucu aşçı olarak görev yapan bir kamu personeli 4 Aralık’ta görevden uzaklaştırıldı.

Genel Sekreterlik açıklamasında, “Şikayete tabi diğer kişiler hakkında soruşturma derinlemesine devam etmektedir.” ifadelerine yer verildi.