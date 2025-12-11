Meclis’te taciz skandalında yeni gelişme: Görevden uzaklaştırılan personel tutuklandı

TBMM lokantasında stajyer olarak çalışan lise çağındaki kız çocuklarına yönelik taciz iddialarıyla ilgili soruşturmada görevden uzaklaştırılan Meclis personelinin tutuklandığı açıklandı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Meclis’te taciz skandalında yeni gelişme: Görevden uzaklaştırılan personel tutuklandı
Yayınlanma: Güncellenme:

Meclis’te stajyer olarak çalışan lise çağındaki kız çocuklarının, TBMM personeli tarafından tacize uğradığının ortaya çıkmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeni bir açıklama yapıldı. Daha önce görevden uzaklaştırılan Meclis personelinin tutuklandığı bildirildi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"04.12.2025 tarihinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne müracaat eden Mağdure D.K.'nın TBMM'de stajyer olarak çalıştığı dönemlerde meclis lokantasında çalışan Şüpheli H.İ.G.'in kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etmesi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturmada Mağdurenin Çocuk İzlem Merkezinde ifadesi alınmış, şüpheli H.İ.G verilen talimat gereği 10.12.2025 tarihinde yakalanıp gözaltına alınmıştır. Şüpheli bu gün sevk edildiği Ankara 5. sulh ceza hakimliğince çocuğa karşı cinsel taciz suçundan tutuklanmıştır.
Soruşturmaya çok yönlü ve titizlikle devam edilmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Yeni yasa milyonları ilgilendiriyor! Emeklilik, borçlanma ve vergiler baştan yazılıyorYeni yasa milyonları ilgilendiriyor! Emeklilik, borçlanma ve vergiler baştan yazılıyorEkonomi
Durumu kritik: Yoğun bakımdaki Gülşah Durbay’ın sağlık durumu için hastaneden açıklamaDurumu kritik: Yoğun bakımdaki Gülşah Durbay’ın sağlık durumu için hastaneden açıklamaGündem
Taciz meclis
Günün Manşetleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
22 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu
3 çocuk yaşamını yitirdi, 1 çocuk ağır yaralı
Bakanlığın 9 personeline yurt dışına çıkış yasağı!
Kuytul’dan FETÖ’ye af isteyen Arınç’a destek
Kırıkkale'de fabrika yangını!
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltındaki diğer isimler açıklandı
948 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy gözaltına alındı
Çok Okunanlar
Meteoroloji 26 ili uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor Meteoroloji 26 ili uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor
Galatasaray’a kaleden kötü haber Galatasaray’a kaleden kötü haber
Güllü’nün ölümüyle ilgili şok iddia Güllü’nün ölümüyle ilgili şok iddia
Araç sahipleri dikkat! Araç sahipleri dikkat!
Uzmandan Yedisu fayı için korkutan uyarı Uzmandan Yedisu fayı için korkutan uyarı