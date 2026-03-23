Meclis’te yeni ekonomi paketi mesaisi: Bedelli askerlik ücreti ve vergiler artıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), bayram tatilinin ardından çalışmalarına kritik bir ekonomi paketiyle devam ediyor. Yeni haftada Genel Kurul gündemine gelecek olan 19 maddelik kanun teklifi, bedelli askerlikten kripto varlıklara, değerli taşlardan sosyal medya kullanımına kadar geniş bir alanı kapsayan düzenlemeleri içeriyor.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİNE YÜZDE 25 ZAM

Aydınlık'ın haberine göre, teklifin yasalaşması halinde, mevcut durumda 335 bin lira olan bedelli askerlik ücretine yüzde 25 oranında zam yapılması öngörülüyor. Düzenleme ile birlikte yeni ücretin 417 bin liraya yükselmesi planlanıyor.

Vergi düzenlemeleri kapsamında, pırlanta ve inci gibi değerli taşların alım satım işlemlerine yüzde 20 oranında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) uygulanması teklifte yer alıyor. Ayrıca, son dönemde popülaritesi artan kripto varlıklar da vergi kapsamına alınıyor. Buna göre, kripto varlıkların satış ve transfer işlemlerinden binde 3 oranında vergi tahsil edilmesi hedefleniyor.

DEPREMZEDELER İÇİN KONUT VE İŞ YERİ İNDİRİMİ

Ekonomi paketinde deprem bölgesindeki vatandaşlara yönelik destekleyici maddeler de bulunuyor. Düzenlemeye göre, peşin ödeme yapan depremzedelerin indirimli taşınmaz sahibi olabilmesinin önü açılacak. Bu kapsamda ilk konut alımlarında yüzde 74, ilk iş yeri alımlarında ise yüzde 48 oranında indirim uygulanması planlanıyor.

Meclis gündemindeki diğer önemli başlıklar ise sosyal hayatı ve çalışma yaşamını yakından ilgilendiriyor. 15 yaş altındaki bireylerin sosyal medyaya erişimine kısıtlama getirilmesi ve oyun şirketlerine Türkiye’de temsilci bulundurma zorunluluğu öngörülüyor.

Ayrıca komisyon süreci devam eden teklife göre doğum izninin 24 haftaya, özel sektörde babalık izninin ise 10 güne çıkarılması planlanıyor.

Genel Kurul'da ayrıca Libya ve Kırgızistan ile imzalanan uluslararası anlaşmaların görüşülmesi bekleniyor.