Meclis'teki stajyer öğrencilere cinsel istismar davasında karar!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bünyesinde staj yapan kız öğrencilere yönelik cinsel istismar ve taciz iddialarıyla ilgili açılan ve kamuoyunun yakından takip ettiği davada karar açıklandı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Meclis'teki stajyer öğrencilere cinsel istismar davasında karar!
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Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında, meclis lokantasında görevli olan sanıklar hakkında hapis cezaları istenirken, bir sanık hakkında ise beraat kararı verildi.

Duruşmaya meclis lokantası çalışanı olan tutuksuz sanıklar Halil İlker Güner, Durmuş Uğurlu, İbrahim Beşlioğlu, Recep Seven ve Ramazan Çetin ile taraf avukatları ve mağdur stajyer öğrencilerin aileleri katıldı.

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Karar öncesi son sözleri sorulan sanıklar, suçlamaları reddederek beraatlerini talep etti. Sanıklardan Durmuş Uğurlu ve Ramazan Çetin suçsuz olduklarını ve iftiraya uğradıklarını iddia ederken; İbrahim Beşlioğlu attığı mesajların cinsel amaç taşımadığını öne sürdü. Halil İlker Güner ise fiziksel bir temasının olmadığını, karşılıklı mesajlaşmalar olduğunu iddia etti.

Sanıkların savunmalarına karşı söz alan müşteki E.D. ise adalet arayışlarını şu sözlerle vurguladı:

"Sanıklar iftira atıldığını söylüyorlar. Asla durup dururken mahkeme koridorlarına çıkacak insanlar değiliz. Benim çocuğum son derece sessiz ve sakindir. Şikayetimiz sonuna kadar devam ediyor."

MAHKEMENİN VERDİĞİ CEZALAR BELLİ OLDU

Dosyayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıkların işledikleri suçların niteliğine göre değişen oranlarda hapis cezalarına hükmetti. Karar dökümü şu şekildedir:

Durmuş Uğurlu: Şikayetçi S.'ye yönelik ‘çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan 1 yıl 16 ay 3 gün, aynı şikayetçiye yönelik ‘sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan ise 5 yıl olmak üzere toplamda 6 yıl 16 ay 3 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Recep Seven: Şikayetçi S.'ye yönelik ‘sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum edildi.
Halil İlker Güner: Şikayetçi D.'ye yönelik ‘çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan, mahkemedeki tutumu göz önünde bulundurularak iyi hal indirimiyle 1 yıl 16 ay 3 gün hapis cezası aldı.
İbrahim Beşlioğlu: Şikayetçi S.'ye yönelik ‘çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan 1 yıl 15 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Ramazan Çetin: Şikayetçi A.'ya yönelik ‘çocuğa karşı cinsel taciz' suçlamasından, üzerine atılı suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatine karar verildi.

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