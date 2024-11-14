Meclisten geçti: Yargı düzenlemeleri TBMM’de kabul edildi

Düzenlemeye göre, avukatlık stajını fiilen aksatmadığı sürece sigortalı bir işte çalışmak, staj yapmaya engel teşkil etmeyecek.

Adli ve idari yargı hakim ve savcı adayları ile yardımcıları dışında, kamu kurumlarında görev yapanlar, görev yerleri korunmak koşuluyla mahkemelerde yapılan staj sırasında aylıksız veya ücretsiz izinli olarak staj yapabilecek. Talep edilmesi halinde bu dönemde yıllık izinler de kullandırılabilecek.

Avukat yanında yapılacak staj sürecinde ise kamu görevini aksatmayacak şekilde çalışma saatleri ve izin süreleri düzenlenebilecek. Ancak, kamu görevinin niteliği nedeniyle stajın kamu görevini aksatması durumunda aylıksız veya ücretsiz izin verilebilecek.

Mevzuata göre memur kadrolarına geçiş hakkı kazanan sözleşmeli personel, bu hakka sahip olduktan sonra düzenlemeden faydalanabilecek. Aylıksız veya ücretsiz izinler diğer yasal sınırlamalara tabi olmayacak.

Kamu kurumlarındaki staj izinleri ve çalışma saatlerinin düzenlenmesine dair usul ve esaslar ise Cumhurbaşkanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek. Düzenlemenin yürürlüğe girmesinden önce avukatlık stajına başlayanlar için ise eski hükümler geçerli olacak.

Teklifin ilk iki maddesinin kabul edilmesinin ardından TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, komisyonun yerini almaması nedeniyle birleşime ara verdi ve bir sonraki toplantıyı yarın saat 14.00’e erteledi.